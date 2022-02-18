Тухель признал, что "Челси" больше не участвует в чемпионской гонке
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда должна сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не на чемпионской гонке.
"Челси" с самого начала выглядел наиболее реальной угрозой "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", двум большим фаворитам Премьер-Лиги. Однако из-за нестабильных результатов в последние недели "синие" отдалились от вершины таблицы на 16 очков.
"Челси" все еще третий, но Тухель больше думает об удержании этой позиции, чем о погоне за лидерами.
"Сейчас все выглядит довольно сложным, и в этом вызов для нас. 16 очков — это звучит чересчур для того, где мы хотим быть и где мы требуем от себя быть".
"Нам не нужно вводить себя в заблуждение, думая о титуле Премьер-Лиги. Мы должны осознать, что мы участвуем в борьбе за попадание в топ-4, что в целом всегда было сложной задачей в Премьер-Лиге".
"Мы не собираемся расставлять приоритеты. Самое важное сейчас — это завтрашний матч против "Кристал Пэлас", затем мы переключимся на следующий матч. Мы участвуем во многих соревнованиях, и это хороший знак, нам нельзя терять веру в себя", — цитирует Тухеля ESPN.
18.02.2022 20:00
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Тухелю лучше и в еврокубки не выходить, спокойно уедет из грязного Лондона и не будет позориться в следующем сезоне снова:)
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Че-то поздно до Пиздухеля это дошло.
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для всех безписей и им подобных, напоминаю:
2 Ливерпуль 24 54
3 Челси 24 47
Источник: http://fapl.ru/posts/91482/
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да это с самого начала было понятно абсолютно всем кроме упоротых фанатов чукотского клуба
кишка тонка, сколько денег не вкидывай но пока в лиге есть пеп и клопп челси будет и дальше сосать
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Такс, пинсы, теперь достали залупы из-за своих щёк и повторили слова рулевого. Быстро!
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В итоге получит седьмое место.
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Абрамыч не одобрит
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