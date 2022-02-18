Тухель признал, что "Челси" больше не участвует в чемпионской гонке

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда должна сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не на чемпионской гонке.

"Челси" с самого начала выглядел наиболее реальной угрозой "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", двум большим фаворитам Премьер-Лиги. Однако из-за нестабильных результатов в последние недели "синие" отдалились от вершины таблицы на 16 очков.



"Челси" все еще третий, но Тухель больше думает об удержании этой позиции, чем о погоне за лидерами.



"Сейчас все выглядит довольно сложным, и в этом вызов для нас. 16 очков — это звучит чересчур для того, где мы хотим быть и где мы требуем от себя быть".



"Нам не нужно вводить себя в заблуждение, думая о титуле Премьер-Лиги. Мы должны осознать, что мы участвуем в борьбе за попадание в топ-4, что в целом всегда было сложной задачей в Премьер-Лиге".



"Мы не собираемся расставлять приоритеты. Самое важное сейчас — это завтрашний матч против "Кристал Пэлас", затем мы переключимся на следующий матч. Мы участвуем во многих соревнованиях, и это хороший знак, нам нельзя терять веру в себя", — цитирует Тухеля ESPN.