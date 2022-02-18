Тухель признал, что "Челси" больше не участвует в чемпионской гонке

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что его команда должна сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а не на чемпионской гонке.

"Челси" с самого начала выглядел наиболее реальной угрозой "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", двум большим фаворитам Премьер-Лиги. Однако из-за нестабильных результатов в последние недели "синие" отдалились от вершины таблицы на 16 очков.

"Челси" все еще третий, но Тухель больше думает об удержании этой позиции, чем о погоне за лидерами.

"Сейчас все выглядит довольно сложным, и в этом вызов для нас. 16 очков — это звучит чересчур для того, где мы хотим быть и где мы требуем от себя быть".

"Нам не нужно вводить себя в заблуждение, думая о титуле Премьер-Лиги. Мы должны осознать, что мы участвуем в борьбе за попадание в топ-4, что в целом всегда было сложной задачей в Премьер-Лиге".

"Мы не собираемся расставлять приоритеты. Самое важное сейчас — это завтрашний матч против "Кристал Пэлас", затем мы переключимся на следующий матч. Мы участвуем во многих соревнованиях, и это хороший знак, нам нельзя терять веру в себя", — цитирует Тухеля ESPN.


Метки Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 735

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  1. alexomck 18.02.2022 21:00 # alexomck
    Тухелю лучше и в еврокубки не выходить, спокойно уедет из грязного Лондона и не будет позориться в следующем сезоне снова:)

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  2. slash-lfc 18.02.2022 20:45 # slash-lfc
    Че-то поздно до Пиздухеля это дошло.

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  3. tursa 18.02.2022 20:44 # tursa
    для всех безписей и им подобных, напоминаю:

    2 Ливерпуль 24 54
    3 Челси 24 47

    Источник: http://fapl.ru/posts/91482/

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  4. superperez101 18.02.2022 20:27 # superperez101
    да это с самого начала было понятно абсолютно всем кроме упоротых фанатов чукотского клуба
    кишка тонка, сколько денег не вкидывай но пока в лиге есть пеп и клопп челси будет и дальше сосать

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  5. mrjingles 18.02.2022 20:26 # mrjingles
    Такс, пинсы, теперь достали залупы из-за своих щёк и повторили слова рулевого. Быстро!

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  6. hunter022 18.02.2022 20:18 # hunter022
    В итоге получит седьмое место.

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  7. cuckoldsessions 18.02.2022 20:07 # cuckoldsessions
    Абрамыч не одобрит

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