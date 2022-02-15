Джордан Хендерсон готов сыграть с "Интером
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон оправился после травмы колена и готов принять участие в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в среду.
Пропустив матч с "Лестером" в прошлый четверг из-за проблем со спиной, Хендерсон вернулся в стартовый состав "красных" на воскресный поединок против "Бернли".
Выезд на "Терф Мур" обернулся для Джордана новой травмой, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп ожидает задействовать 31-летнего полузащитника завтра.
"Хендо в порядке. Он ушиб свое колено, и сегодня был второй восстановительный день для многих игроков, включая его, поэтому тренировался он не так долго".
"Но в остальном проблем нет. Он вернулся на прошлой неделе, но из-за колена не чувствовал себя комфортно во время матча. Рана выглядит внушительно — она похожа на губы, а этого не должно быть. Но в остальном он в порядке", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
15.02.2022 18:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/91419/
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