Джордан Хендерсон готов сыграть с "Интером

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон оправился после травмы колена и готов принять участие в матче Лиги Чемпионов против "Интера" в среду.

Пропустив матч с "Лестером" в прошлый четверг из-за проблем со спиной, Хендерсон вернулся в стартовый состав "красных" на воскресный поединок против "Бернли".



Выезд на "Терф Мур" обернулся для Джордана новой травмой, однако главный тренер "красных" Юрген Клопп ожидает задействовать 31-летнего полузащитника завтра.



"Хендо в порядке. Он ушиб свое колено, и сегодня был второй восстановительный день для многих игроков, включая его, поэтому тренировался он не так долго".



"Но в остальном проблем нет. Он вернулся на прошлой неделе, но из-за колена не чувствовал себя комфортно во время матча. Рана выглядит внушительно — она похожа на губы, а этого не должно быть. Но в остальном он в порядке", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".