Невилл знает, кто стоит за утечками из раздевалки МЮ
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что знает, кто стоит за многочисленными утечками из раздевалки "Манчестер Юнайтед".
За последние недели таблоиды опубликовали немало инсайдов из раздевалки "Юнайтед" — об устаревших методах работы Ральфа Рангника и его штаба, о недовольстве того или иного игрока, о предпочтениях команды насчет постоянного наставника.
Будучи сотрудником крупного телеканала, Невилл знает, кто стоит за такого рода "сливами", и Гари находит это отвратительным.
"Я вспоминаю, когда только присоединился к Sky, и мы отправились в Неаполь на матч Лиги Чемпионов с участием "Челси".
"Тогда их тренером был Андре Виллаш-Боаш, и он не включил в состав Фрэнка Лэмпарда, Майкла Эссьена, Эшли Коула — четырех или пятерых важных игроков. Так поступают тренеры в свои последние дни в клубе, потому что им уже нечего терять".
"Помню, я обедал вместе с коллегами, и они получали сообщения с утечками состава на матч и инсайдами о том, что тренеру конец. Я думал про себя: "Неужели это на самом деле происходит?"
"В день матча агенты игроков и пиарщики "сливали" в медиа информацию о происходящем внутри клуба. Я впервые был свидетелем подобного, и это очень огорчило меня".
"Сейчас это происходит в "Манчестер Юнайтед". Пиарщики, агенты и маркетинговые команды — все они работают в интересах своего игрока".
"К сожалению, они не понимают одной вещи. Когда они идут к медиа, а люди из медиа идут к нам, мы знаем, от лица кого они выступают".
"Реальность такова, что нам это не нравится, но мы знаем, кто это. Мы не собираемся разоблачать этих людей, потому что у нас есть журналистское уважение, но сейчас творится то же самое, что и в "Челси" много лет назад".
"Им нужно прекратить это и трудиться как можно упорнее", — сообщил Невилл Sky Sports.
15.02.2022 07:00
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они идут к медиа, а люди из медиа идут к нам
Источник: http://fapl.ru/posts/91408/
сказочный долбоеб
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Значит агент лпсины сливает рагника сука
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