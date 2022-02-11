Тухель прибыл в Абу-Даби, переболев COVID-19

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прибыл в Абу-Даби, чтобы занять свое место у бровки во время финала клубного Чемпионата Мира.

Напомним, неделю назад Тухель сдал тест на коронавирус с положительным результатом, в результате чего отправился домой на самоизоляцию.



В результате Томас пропустил победу 2:1 над "Плимутом" в 4-м раунде Кубка Англии в прошлую субботу, а также полуфинал клубного Чемпионата Мира против "Аль-Хиляля" (1:0).



Однако сейчас Тухель поборол болезнь и на частном самолете прибыл в Абу-Даби, как и владелец "Челси" Роман Абрамович, сообщает Evening Standard.



Таким образом, Томас будет руководить командой в финальном матче против "Палмейраса" в субботу.



Добавим, что клубный Чемпионат Мира — единственный трофей, которого не хватает в коллекции Абрамовича. Все остальные "синие" выиграли в эру Романа.



