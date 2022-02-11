Тухель прибыл в Абу-Даби, переболев COVID-19

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель прибыл в Абу-Даби, чтобы занять свое место у бровки во время финала клубного Чемпионата Мира.

Напомним, неделю назад Тухель сдал тест на коронавирус с положительным результатом, в результате чего отправился домой на самоизоляцию.

В результате Томас пропустил победу 2:1 над "Плимутом" в 4-м раунде Кубка Англии в прошлую субботу, а также полуфинал клубного Чемпионата Мира против "Аль-Хиляля" (1:0).

Однако сейчас Тухель поборол болезнь и на частном самолете прибыл в Абу-Даби, как и владелец "Челси" Роман Абрамович, сообщает Evening Standard.

Таким образом, Томас будет руководить командой в финальном матче против "Палмейраса" в субботу.

Добавим, что клубный Чемпионат Мира — единственный трофей, которого не хватает в коллекции Абрамовича. Все остальные "синие" выиграли в эру Романа.


Метки клубный Чемпионат Мира, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 11.02.2022 22:06 # chr1s8rown
    Вроде евреев не впускают в арабских стран он что как собака тухлого прошел пк чтоли

    (ответить)

  2. jirrort 11.02.2022 22:03 # jirrort
    ИМПЕРАТОРСКОЕ здоровье у ИМПЕРАТОРА!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: