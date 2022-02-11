Тухель прибыл в Абу-Даби, переболев COVID-19
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прибыл в Абу-Даби, чтобы занять свое место у бровки во время финала клубного Чемпионата Мира.
Напомним, неделю назад Тухель сдал тест на коронавирус с положительным результатом, в результате чего отправился домой на самоизоляцию.
В результате Томас пропустил победу 2:1 над "Плимутом" в 4-м раунде Кубка Англии в прошлую субботу, а также полуфинал клубного Чемпионата Мира против "Аль-Хиляля" (1:0).
Однако сейчас Тухель поборол болезнь и на частном самолете прибыл в Абу-Даби, как и владелец "Челси" Роман Абрамович, сообщает Evening Standard.
Таким образом, Томас будет руководить командой в финальном матче против "Палмейраса" в субботу.
Добавим, что клубный Чемпионат Мира — единственный трофей, которого не хватает в коллекции Абрамовича. Все остальные "синие" выиграли в эру Романа.
Reunited. pic.twitter.com/5ltYhBncWv— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2022
11.02.2022 22:00
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Вроде евреев не впускают в арабских стран он что как собака тухлого прошел пк чтоли
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ИМПЕРАТОРСКОЕ здоровье у ИМПЕРАТОРА!!!
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