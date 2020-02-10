Конте рассказал, что мог стать игроком "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в качестве ноября.



Ранее в этом сезоне "Юнайтед" всерьез размышлял о том, чтобы пригласить на тренерский мостик Конте, но когда Оле Гуннар Сульшер был уволен, Антонио уже приступил к работе в "Тоттенхэме".



Это не первый раз, когда Конте связывают с "Юнайтед". Антонио мог перебраться в Манчестер гораздо, гораздо раньше.



"В прошлом мне хотелось поиграть в Премьер-Лиге. Я пытался получить этот опыт".



"Я знаю, что сэру Алексу Фергюсону нравился мой футбол. В прошлом был момент, когда "Манчестер Юнайтед" хотел меня пригласить".



"По крайней мере, так сказал мне мой агент, но я не знаю, правда это или ложь!" — цитирует Конте Daily Mail.