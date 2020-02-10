Конте рассказал, что мог стать игроком "Юнайтед"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в качестве ноября.

Ранее в этом сезоне "Юнайтед" всерьез размышлял о том, чтобы пригласить на тренерский мостик Конте, но когда Оле Гуннар Сульшер был уволен, Антонио уже приступил к работе в "Тоттенхэме".

Это не первый раз, когда Конте связывают с "Юнайтед". Антонио мог перебраться в Манчестер гораздо, гораздо раньше.

"В прошлом мне хотелось поиграть в Премьер-Лиге. Я пытался получить этот опыт".

"Я знаю, что сэру Алексу Фергюсону нравился мой футбол. В прошлом был момент, когда "Манчестер Юнайтед" хотел меня пригласить".

"По крайней мере, так сказал мне мой агент, но я не знаю, правда это или ложь!" — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 14:00

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  1. newcastleunited9 10.02.2022 14:04 # newcastleunited9
    Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в качестве ноября.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91315/

    Да, в нынешнее время позиция ноября в тренерском штабе считается ключевой.

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