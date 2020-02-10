Конте рассказал, что мог стать игроком "Юнайтед"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в качестве ноября.
Ранее в этом сезоне "Юнайтед" всерьез размышлял о том, чтобы пригласить на тренерский мостик Конте, но когда Оле Гуннар Сульшер был уволен, Антонио уже приступил к работе в "Тоттенхэме".
Это не первый раз, когда Конте связывают с "Юнайтед". Антонио мог перебраться в Манчестер гораздо, гораздо раньше.
"В прошлом мне хотелось поиграть в Премьер-Лиге. Я пытался получить этот опыт".
"Я знаю, что сэру Алексу Фергюсону нравился мой футбол. В прошлом был момент, когда "Манчестер Юнайтед" хотел меня пригласить".
"По крайней мере, так сказал мне мой агент, но я не знаю, правда это или ложь!" — цитирует Конте Daily Mail.
10.02.2022 14:00
Просмотров: 92
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в качестве ноября.
Источник: http://fapl.ru/posts/91315/
Да, в нынешнее время позиция ноября в тренерском штабе считается ключевой.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий