Клопп: "Это мой сильнейший состав"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что сейчас он обладает сильнейшим составом за все время своей работы в мерсисайдском клубе.

Прямо сейчас "Ливерпуль" продолжает погоню за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, предвкушает финал Кубка Лиги против "Челси", достиг 1/8 финала Кубка Англии и готовится к противостоянию с "Интером" в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.



"Красным", наконец, удалось повести борьбу на всех четырех фронтах, и это говорит Клоппу, который трудится на "Энфилде" с 2016 года, о мощи и глубине состава.



"Конечно, это мой сильнейший состав. Насчет этого не может быть сомнений. Было бы жаль, будь оно не так, потому что это означало бы, что с годами мы стали слабее".



"У нас всегда был сильный состав, но прежде в силу различных причин на не удавалось сражаться во всех четырех соревнованиях".



"Время — важная вещь в жизни и в футболе. Когда ты блестяще провел декабрь, но в январь вкатываешься на трех колесах, тебе может быть несладко в кульминациях соревнований".



"В данный момент мы знаем, что у нас очень хороший состав, но также мы знаем, что у других команд тоже очень хорошие составы".



"В краткосрочной перспективе не имеет значения, кто из игроков доступен. Гораздо важнее, как доступные игроки проявляют себя", — цитирует Клоппа The Independent.