Фердинанд: "Магуайру повезло остаться на поле"

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру повезло избежать удаления против "Бернли".

Магуайр совершенно не может занести себе в актив вчерашний матч Премьер-Лиги на "Терф Мур". Харри дважды упустил нападающего "бордовых" Джея Родригеса.

В первом случае это обернулось ответным голом "Бернли" (1:1), а во втором Магуайр едва не схлопотал красную карточку за фол последней надежды. Фердинанд затрудняется объяснить, что происходит с самым дорогим защитником мира в этом сезоне.

"Харри сыграл плохо в эпизоде с голом "Бернли". Он возьмет на себя ответственность за это. Ему нужно исправить это в своей игре. Взять хотя бы его желтую карточку за фол возле центральной линии поля — ему повезло остаться на поле".

"Он не будет доволен такой игрой. Я не знаю... Может быть, он не до конца пришел в себя после Евро, физически и душевно. Для игрока такого уровня ему не хватает стабильности в этом сезоне. Мы можем указать пальцем на Харри Магуайра, но вся команда должна взять ответственность на себя", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Бернли, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 09.02.2022 09:50 # high-malvern
    Глянул обзор. Фига там Вегсхорт шутов делает из защитников Юнайтед. А вроде и не скажешь что техничный нап.

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  2. pokersanogo 09.02.2022 09:44 # pokersanogo
    Фердинанд затрудняется объяснить, что происходит с самым дорогим защитником мира в этом сезоне.


    Источник: http://fapl.ru/posts/91288/

    Как будто у него был какой-то суперсезон в МЮ, что непонятно, почему в этом то не ладится. Куйня.

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  3. englandonelove 09.02.2022 09:40 # englandonelove
    Как же нам повезло что хоть это бревно не взяли

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  4. chop 09.02.2022 09:14 # chop
    Необычайно сказочный скумовский доблоеб в очередной раз подтвердил свою необычаную сказочность ляляля

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  5. vyrentz 09.02.2022 09:05 # vyrentz
    Не повезло, а наСАФали

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