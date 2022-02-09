Фердинанд: "Магуайру повезло остаться на поле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру повезло избежать удаления против "Бернли".

Магуайр совершенно не может занести себе в актив вчерашний матч Премьер-Лиги на "Терф Мур". Харри дважды упустил нападающего "бордовых" Джея Родригеса.



В первом случае это обернулось ответным голом "Бернли" (1:1), а во втором Магуайр едва не схлопотал красную карточку за фол последней надежды. Фердинанд затрудняется объяснить, что происходит с самым дорогим защитником мира в этом сезоне.



"Харри сыграл плохо в эпизоде с голом "Бернли". Он возьмет на себя ответственность за это. Ему нужно исправить это в своей игре. Взять хотя бы его желтую карточку за фол возле центральной линии поля — ему повезло остаться на поле".



"Он не будет доволен такой игрой. Я не знаю... Может быть, он не до конца пришел в себя после Евро, физически и душевно. Для игрока такого уровня ему не хватает стабильности в этом сезоне. Мы можем указать пальцем на Харри Магуайра, но вся команда должна взять ответственность на себя", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.