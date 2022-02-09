Фердинанд: "Магуайру повезло остаться на поле"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что капитану "красных дьяволов" Харри Магуайру повезло избежать удаления против "Бернли".
Магуайр совершенно не может занести себе в актив вчерашний матч Премьер-Лиги на "Терф Мур". Харри дважды упустил нападающего "бордовых" Джея Родригеса.
В первом случае это обернулось ответным голом "Бернли" (1:1), а во втором Магуайр едва не схлопотал красную карточку за фол последней надежды. Фердинанд затрудняется объяснить, что происходит с самым дорогим защитником мира в этом сезоне.
"Харри сыграл плохо в эпизоде с голом "Бернли". Он возьмет на себя ответственность за это. Ему нужно исправить это в своей игре. Взять хотя бы его желтую карточку за фол возле центральной линии поля — ему повезло остаться на поле".
"Он не будет доволен такой игрой. Я не знаю... Может быть, он не до конца пришел в себя после Евро, физически и душевно. Для игрока такого уровня ему не хватает стабильности в этом сезоне. Мы можем указать пальцем на Харри Магуайра, но вся команда должна взять ответственность на себя", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
09.02.2022 09:00
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Глянул обзор. Фига там Вегсхорт шутов делает из защитников Юнайтед. А вроде и не скажешь что техничный нап.
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Фердинанд затрудняется объяснить, что происходит с самым дорогим защитником мира в этом сезоне.
Источник: http://fapl.ru/posts/91288/
Как будто у него был какой-то суперсезон в МЮ, что непонятно, почему в этом то не ладится. Куйня.
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Как же нам повезло что хоть это бревно не взяли
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Необычайно сказочный скумовский доблоеб в очередной раз подтвердил свою необычаную сказочность ляляля
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Не повезло, а наСАФали
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