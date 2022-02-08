Пьяного Грилиша не пустили в бар

Джек Грилиш Полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша не пустили в бар, поскольку самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги был слишком пьян.

Накануне в социальных сетях распространилось видео, изначально опубликованное в TikTok, где Грилиш, находясь в компании партнеров по команде Кайла Уолкера и Рияда Махреза, пытается прорваться в популярный бар Albert's Schloss в Манчестере.

Посасывающего леденец на палочке "горожанина" не пускают в заведение, после чего Джека, едва стоящего на ногах, уводят в сторону.

Как сообщает Daily Mail, данный инцидент случился в воскресенье вечером. У игроков "Сити" был законный выходной, однако состояние, в котором находился Грилиш, определенно вызовет возмущение у Хосепа Гвардиолы и боссов клуба.


Метки видео, Грилиш, Манчестер Сити, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1818

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Последние комментарии:




  1. wwwxxx 08.02.2022 16:08 # wwwxxx
    а че Марезу его конченная религия позволяет бухать?

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  2. jawen 08.02.2022 16:04 # jawen
    фига его нахлобучило)

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  3. slava-man-utd 08.02.2022 16:01 # slava-man-utd
    Посасывающего леденец на палочке "горожанина"

    Эти горожане знатные любители пососать леденец))&#8381;

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  4. manutd-20champ 08.02.2022 15:50 # manutd-20champ
    зря не пустили, он бы там ещё добавил и сделал рекламу заведению.

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  5. wilegend 08.02.2022 15:49 # wilegend
    КОЛОЛИ СОСУТ ЛЕДЕНЕЦ

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  6. frisby 08.02.2022 15:38 # frisby
    кусок гавна за 100 000 000
    0 трофеев
    0 титулов
    как и у бестрофейной памойки в которой его "раскрывает" пип хвардиола
    1 500 000 000 потрачено
    51 год без евротрофеев
    141 год позора на абосцанном эмптихаде

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  7. mancunia-planet 08.02.2022 15:37 # mancunia-planet
    Типикал бритиш калча ёб вашу кашу, свиньи.

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  8. felix-the-cat 08.02.2022 15:32 # felix-the-cat
    Топовый трансферный фейл лохов

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  9. chelsiukpro 08.02.2022 15:26 # chelsiukpro
    Красавчик :)))) Лысый в бешенстве походу!!!

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  10. dexter 08.02.2022 15:22 # dexter
    Типичный мочестер, собирают все отребье.

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  11. gerrard08 08.02.2022 15:20 # gerrard08
    Обратите внимание что из раза в раз только скамы ведут себя как животные. Гнилой клуб- гнилые игроки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91087/?c=1

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  12. true-manc 08.02.2022 15:20 # true-manc
    ахахахахаха

    p.s. КОРОЛЬ!!!

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  13. ilovemanutd 08.02.2022 15:17 # ilovemanutd
    Мартышки сразу налетели снимать

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  14. electric 08.02.2022 15:06 # electric
    Лол. Это что ещё за кокорин?

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  15. englandonelove 08.02.2022 15:01 # englandonelove
    Посасывающего леденец на палочке "горожанина"

    Источник: http://fapl.ru/posts/91274/

    Фас

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