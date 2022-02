Пьяного Грилиша не пустили в бар

Полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша не пустили в бар, поскольку самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги был слишком пьян.

Накануне в социальных сетях распространилось видео, изначально опубликованное в TikTok, где Грилиш, находясь в компании партнеров по команде Кайла Уолкера и Рияда Махреза, пытается прорваться в популярный бар Albert's Schloss в Манчестере.



Посасывающего леденец на палочке "горожанина" не пускают в заведение, после чего Джека, едва стоящего на ногах, уводят в сторону.



Как сообщает Daily Mail, данный инцидент случился в воскресенье вечером. У игроков "Сити" был законный выходной, однако состояние, в котором находился Грилиш, определенно вызовет возмущение у Хосепа Гвардиолы и боссов клуба.





Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL