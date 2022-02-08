Пьяного Грилиша не пустили в бар
Полузащитника "Манчестер Сити" Джека Грилиша не пустили в бар, поскольку самый дорогой игрок в истории Премьер-Лиги был слишком пьян.
Накануне в социальных сетях распространилось видео, изначально опубликованное в TikTok, где Грилиш, находясь в компании партнеров по команде Кайла Уолкера и Рияда Махреза, пытается прорваться в популярный бар Albert's Schloss в Манчестере.
Посасывающего леденец на палочке "горожанина" не пускают в заведение, после чего Джека, едва стоящего на ногах, уводят в сторону.
Как сообщает Daily Mail, данный инцидент случился в воскресенье вечером. У игроков "Сити" был законный выходной, однако состояние, в котором находился Грилиш, определенно вызовет возмущение у Хосепа Гвардиолы и боссов клуба.
Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL— ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022
08.02.2022 15:00
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Последние комментарии:
а че Марезу его конченная религия позволяет бухать?
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фига его нахлобучило)
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Посасывающего леденец на палочке "горожанина"
Эти горожане знатные любители пососать леденец))₽
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зря не пустили, он бы там ещё добавил и сделал рекламу заведению.
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КОЛОЛИ СОСУТ ЛЕДЕНЕЦ
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кусок гавна за 100 000 000
0 трофеев
0 титулов
как и у бестрофейной памойки в которой его "раскрывает" пип хвардиола
1 500 000 000 потрачено
51 год без евротрофеев
141 год позора на абосцанном эмптихаде
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Типикал бритиш калча ёб вашу кашу, свиньи.
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Топовый трансферный фейл лохов
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Красавчик :)))) Лысый в бешенстве походу!!!
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Типичный мочестер, собирают все отребье.
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Обратите внимание что из раза в раз только скамы ведут себя как животные. Гнилой клуб- гнилые игроки.
Источник: http://fapl.ru/posts/91087/?c=1
(ответить)
ахахахахаха
p.s. КОРОЛЬ!!!
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Мартышки сразу налетели снимать
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Лол. Это что ещё за кокорин?
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Посасывающего леденец на палочке "горожанина"
Источник: http://fapl.ru/posts/91274/
Фас
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