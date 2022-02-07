Салах возвращается к тренировкам с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен уже во вторник вернуться к тренировкам с командой Юргена Клоппа.

Накануне вечером Салах со своей сборной Египта потерпел поражение от сенегальцев в финале Кубка Африки, проходившем в Камеруне.



Египтяне уступили трофей в серии послематчевых пенальти, причем до Мохамеда так и не дошла очередь отправиться к 11-метровой отметке.



Как бы то ни было, Салаху некогда грустить. Уж во вторник лучший бомбардир "Ливерпуля" и всей Премьер-Лиги в этом сезоне проведет восстановительную тренировку на базе "красных" в Керби.



The Guardian ожидает, что Салах сможет принять участие в домашнем для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Лестера" в четверг, а вот триумфатор Кубка Африки Сади Мане ближайшую игр может пропустить.



Дело в том, что сегодня Мане участвует в чемпионском параде сборной Сенегала в Дакаре и в Англию вернется не раньше среды.



Стоит сказать, что "Ливерпуль" очень достойно справился с отсутствием Салаха и Мане, одержав две победы в Премьер-Лиге и продвинувшись в Кубке Лиги с Кубком Англии.