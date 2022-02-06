"Реал" вышел из борьбы за Холанда

Эрлинг Холанд "Реал" отказался от конкуренции с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Грядущим летом "Реал" планирует подписать свободным агентом Килиана Мбаппе. В Мадриде мечтали составить дуэт нападающих из звезды ПСЖ и как раз Холанда.

Однако затем в "Реале" посчитали, что затраты на покупку Холанда, включая трансферную сумму, комиссионные, контракт и бонусы, составили бы около 300 миллионов фунтов, что чересчур для клуба, приходящего в себя после тяжелейшего экономического кризиса.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, агент Мино Райола уже уведомил "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль", что "Реал" более не претендует на Эрлинга.

От своих притязаний на 21-летнего норвежца, возможно, придется отказаться и "Барселоне", поскольку другой испанский гранд едва подписал Пьер-Эмерика Обамеянга.

Издание добавляет, что в своем новом клубе Холанд надеется получать 1 млн. фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.


Метки Боруссия, Райола, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. calvin-harris 06.02.2022 23:23 # calvin-harris
    Он же стекло ебаное

    Все правильно делает Реал.

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  2. charmk 06.02.2022 23:06 # charmk
    в китай или катар

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  3. frisby 06.02.2022 22:53 # frisby
    хочет 1 млн в неделю?
    а что выиграл этот сопляк?
    залупу на воротник.
    в Пахтакор этого топаря

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  4. asnural 06.02.2022 22:39 # asnural
    В Терек дорога ему

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  5. french 06.02.2022 22:26 # french
    Крч в Баварию уйдёт

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  6. tursa 06.02.2022 22:08 # tursa
    надеется получать 1 млн. фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/91243/

    кто-то вообще в здравом уме будет столько платить?

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  7. mafia 06.02.2022 22:01 # mafia
    Марина верим!

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