"Реал" вышел из борьбы за Холанда

"Реал" отказался от конкуренции с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Грядущим летом "Реал" планирует подписать свободным агентом Килиана Мбаппе. В Мадриде мечтали составить дуэт нападающих из звезды ПСЖ и как раз Холанда.



Однако затем в "Реале" посчитали, что затраты на покупку Холанда, включая трансферную сумму, комиссионные, контракт и бонусы, составили бы около 300 миллионов фунтов, что чересчур для клуба, приходящего в себя после тяжелейшего экономического кризиса.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, агент Мино Райола уже уведомил "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль", что "Реал" более не претендует на Эрлинга.



От своих притязаний на 21-летнего норвежца, возможно, придется отказаться и "Барселоне", поскольку другой испанский гранд едва подписал Пьер-Эмерика Обамеянга.



Издание добавляет, что в своем новом клубе Холанд надеется получать 1 млн. фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.