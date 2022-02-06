"Реал" вышел из борьбы за Холанда
"Реал" отказался от конкуренции с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Грядущим летом "Реал" планирует подписать свободным агентом Килиана Мбаппе. В Мадриде мечтали составить дуэт нападающих из звезды ПСЖ и как раз Холанда.
Однако затем в "Реале" посчитали, что затраты на покупку Холанда, включая трансферную сумму, комиссионные, контракт и бонусы, составили бы около 300 миллионов фунтов, что чересчур для клуба, приходящего в себя после тяжелейшего экономического кризиса.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, агент Мино Райола уже уведомил "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль", что "Реал" более не претендует на Эрлинга.
От своих притязаний на 21-летнего норвежца, возможно, придется отказаться и "Барселоне", поскольку другой испанский гранд едва подписал Пьер-Эмерика Обамеянга.
Издание добавляет, что в своем новом клубе Холанд надеется получать 1 млн. фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.
06.02.2022 22:00
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Последние комментарии:
Он же стекло ебаное
Все правильно делает Реал.
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в китай или катар
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хочет 1 млн в неделю?
а что выиграл этот сопляк?
залупу на воротник.
в Пахтакор этого топаря
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В Терек дорога ему
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Крч в Баварию уйдёт
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надеется получать 1 млн. фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/91243/
кто-то вообще в здравом уме будет столько платить?
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Марина верим!
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