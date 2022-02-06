"Юнайтед" может обменять Роналду на Почеттино

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино по окончании сезона.

Почеттино считается фаворитом на роль постоянного наставника "Юнайтед", в то же время "красные дьяволы" всерьез опасаются, что Роналду захочет покинуть клуб грядущим летом.

Как сообщает Daily Mirror, Криштиану испытывает разочарование от недостаточного прогресса "Юнайтед", а вылет из Кубка Англии в минувшую пятницу означает, что "дьяволы" с высокой вероятностью завершат этот сезон без трофеев.

Кроме того, "Юнайтед" рискует не попасть в топ-4 Премьер-Лиги, а позволить себе сезон без Лиги Чемпионов, учитывая свой возраст, 37-летний португалец не может.

По информации издания, оба клуба могут использовать эту ситуацию с выгодой для себя, произведя необычный для футбола обмен игрока на тренера.

ПСЖ имеет давний интерес к Роналду, вдобавок наиболее вероятным сменщиком Почеттино на "Парк де Пренс" считается Зинедин Зидан, бывший наставник Криштиану по "Реалу".


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. rooney-mata98 06.02.2022 16:26 # rooney-mata98
    а вылет из Кубка Англии в минувшую пятницу означает, что "дьяволы" с высокой вероятностью завершат этот сезон без трофеев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91237/

    Админы вообще что-ли?

    МЮ всё ещё играет в Лиге Чемпионов, уверенно вышел со сложной группы с первого места и не сомневаюсь, что они пройдут Атлетико.
    С чего это админы так ненавидят МЮ?

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  2. bangladesh 06.02.2022 16:20 # bangladesh
    Клоунада

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  3. lfc-krr 06.02.2022 16:11 # lfc-krr
    Посмотрел бы на Месси и Рона в одной команде. Это фиаско будет, по любому. Ну чисто ради фана

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  4. sausage 06.02.2022 16:03 # sausage
    Зидан же вроде дал понять, что с такой трансферной политикой он не горазд тренировать это катаро-французское недоразумение.

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