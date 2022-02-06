"Юнайтед" может обменять Роналду на Почеттино

"Манчестер Юнайтед" может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино по окончании сезона.

Почеттино считается фаворитом на роль постоянного наставника "Юнайтед", в то же время "красные дьяволы" всерьез опасаются, что Роналду захочет покинуть клуб грядущим летом.



Как сообщает Daily Mirror, Криштиану испытывает разочарование от недостаточного прогресса "Юнайтед", а вылет из Кубка Англии в минувшую пятницу означает, что "дьяволы" с высокой вероятностью завершат этот сезон без трофеев.



Кроме того, "Юнайтед" рискует не попасть в топ-4 Премьер-Лиги, а позволить себе сезон без Лиги Чемпионов, учитывая свой возраст, 37-летний португалец не может.



По информации издания, оба клуба могут использовать эту ситуацию с выгодой для себя, произведя необычный для футбола обмен игрока на тренера.



ПСЖ имеет давний интерес к Роналду, вдобавок наиболее вероятным сменщиком Почеттино на "Парк де Пренс" считается Зинедин Зидан, бывший наставник Криштиану по "Реалу".