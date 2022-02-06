"Юнайтед" может обменять Роналду на Почеттино
"Манчестер Юнайтед" может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино по окончании сезона.
Почеттино считается фаворитом на роль постоянного наставника "Юнайтед", в то же время "красные дьяволы" всерьез опасаются, что Роналду захочет покинуть клуб грядущим летом.
Как сообщает Daily Mirror, Криштиану испытывает разочарование от недостаточного прогресса "Юнайтед", а вылет из Кубка Англии в минувшую пятницу означает, что "дьяволы" с высокой вероятностью завершат этот сезон без трофеев.
Кроме того, "Юнайтед" рискует не попасть в топ-4 Премьер-Лиги, а позволить себе сезон без Лиги Чемпионов, учитывая свой возраст, 37-летний португалец не может.
По информации издания, оба клуба могут использовать эту ситуацию с выгодой для себя, произведя необычный для футбола обмен игрока на тренера.
ПСЖ имеет давний интерес к Роналду, вдобавок наиболее вероятным сменщиком Почеттино на "Парк де Пренс" считается Зинедин Зидан, бывший наставник Криштиану по "Реалу".
06.02.2022 16:00
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а вылет из Кубка Англии в минувшую пятницу означает, что "дьяволы" с высокой вероятностью завершат этот сезон без трофеев.
Источник: http://fapl.ru/posts/91237/
Админы вообще что-ли?
МЮ всё ещё играет в Лиге Чемпионов, уверенно вышел со сложной группы с первого места и не сомневаюсь, что они пройдут Атлетико.
С чего это админы так ненавидят МЮ?
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Клоунада
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Посмотрел бы на Месси и Рона в одной команде. Это фиаско будет, по любому. Ну чисто ради фана
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Зидан же вроде дал понять, что с такой трансферной политикой он не горазд тренировать это катаро-французское недоразумение.
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