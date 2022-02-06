Руни: "Я способен тренировать топ-клуб"

Уэйн Руни Наставник "Дерби" Уэйн Руни заявил, что уже сейчас он способен возглавить топ-клуб из Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Дерби" столкнулся со снятием 21 очка и сейчас ведет отчаянную борьбу за выживание в Чемпиошипе.

Руни чувствует, что бедственное положение "баранов" сделало его более классным тренером, однако Уэйн не бросит свой клуб на полпути.

"Все, что случилось в "Дерби", только укрепило мою уверенность в том, что моя тренерская карьера будет успешной. Я верю в это на 100 процентов. Я верю, что мы избежим вылета. Думаю, я бы уже сейчас мог отправиться в Премьер-Лигу и возглавить топ-клуб. Я не переживаю насчет этого. Я знаю свои сильные стороны и — что важнее — знаю свои слабости".

"Я очень хорош в делегировании полномочий. Если я думаю, что кто-либо из моего штаба может лучше донести посыл до конкретного игрока — в силу бэкграунда игрока или просто из-за хорошего взаимопонимания, — то я позволю ему это сделать".

"Думаю, лучше всего я умею управлять людьми. Не только игроками, но и персоналом. Я иду и открыто обсуждаю вещи со своим штабом. Я называю состав и говорю: "Что вы думаете?" Они могут не согласиться со мной, и это нормально. Ты не всегда бываешь прав".

"Конечно, некоторые решения ты должен принимать сам, но все мы работаем сообща. Последнее слово насчет выбора состава за мной, но я всегда открыт к идеям и мыслям", — цитирует Руни Daily Mail.


Метки Дерби, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2022 07:00

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  1. sayanara 06.02.2022 07:13 # sayanara
    Долбаеб, опустил клуб на самое дно. И еще че то про топ клуб говорит. Ваще там поехал?

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