Луис Диас: "Я готов играть"

Вингер "Ливерпуля" Луис Диас заявил, что готов сразу же начать выступать за свой новый клуб.

Комментируя приобретение Диаса у "Порту" в заключительный день зимнего трансферного окна, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Луису нужно время.



Однако сам 25-летний колумбиец готов начать с места в карьер и надеется сыграть уже против "Кардиффа" в Кубке Англии в воскресенье.



"Думаю, я готов начать играть немедленно. Я готов с первого дня, как прибыл сюда. Я уже немного потренировался сегодня, на поле и в зале".



"Поэтому моя установка на том, чтобы быть готовым помогать команде и делать свой вклад. Я доступен для тренера и его штаба, о чем бы они ни попросили меня".



"Это важный момент для меня. Я должен трудиться на 100 процентов, потому что прежде всего я должен быть доступен для участия в матчах и быть в форме, чтобы иметь возможность проявлять себя на поле", — сообщил Диас официальному веб-сайту "Ливерпуля".