Луис Диас: "Я готов играть"
Вингер "Ливерпуля" Луис Диас заявил, что готов сразу же начать выступать за свой новый клуб.
Комментируя приобретение Диаса у "Порту" в заключительный день зимнего трансферного окна, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Луису нужно время.
Однако сам 25-летний колумбиец готов начать с места в карьер и надеется сыграть уже против "Кардиффа" в Кубке Англии в воскресенье.
"Думаю, я готов начать играть немедленно. Я готов с первого дня, как прибыл сюда. Я уже немного потренировался сегодня, на поле и в зале".
"Поэтому моя установка на том, чтобы быть готовым помогать команде и делать свой вклад. Я доступен для тренера и его штаба, о чем бы они ни попросили меня".
"Это важный момент для меня. Я должен трудиться на 100 процентов, потому что прежде всего я должен быть доступен для участия в матчах и быть в форме, чтобы иметь возможность проявлять себя на поле", — сообщил Диас официальному веб-сайту "Ливерпуля".
05.02.2022 13:00
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Скоро офигеет от интенсивности всего. Начать с кубка плевое дело
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Хоть бы стал новой Кавтинхой, а не очередной Минаминой
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Хороший настрой, удачи. надеюсь, увидим в воскресенье на поле
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