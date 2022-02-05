Луис Диас: "Я готов играть"

Луис Диас Вингер "Ливерпуля" Луис Диас заявил, что готов сразу же начать выступать за свой новый клуб.

Комментируя приобретение Диаса у "Порту" в заключительный день зимнего трансферного окна, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Луису нужно время.

Однако сам 25-летний колумбиец готов начать с места в карьер и надеется сыграть уже против "Кардиффа" в Кубке Англии в воскресенье.

"Думаю, я готов начать играть немедленно. Я готов с первого дня, как прибыл сюда. Я уже немного потренировался сегодня, на поле и в зале".

"Поэтому моя установка на том, чтобы быть готовым помогать команде и делать свой вклад. Я доступен для тренера и его штаба, о чем бы они ни попросили меня".

"Это важный момент для меня. Я должен трудиться на 100 процентов, потому что прежде всего я должен быть доступен для участия в матчах и быть в форме, чтобы иметь возможность проявлять себя на поле", — сообщил Диас официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 05.02.2022 14:03 # beatles-red
    Скоро офигеет от интенсивности всего. Начать с кубка плевое дело

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  2. kipeloff89 05.02.2022 14:02 # kipeloff89
    Хоть бы стал новой Кавтинхой, а не очередной Минаминой

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  3. liverfun 05.02.2022 13:33 # liverfun
    Хороший настрой, удачи. надеюсь, увидим в воскресенье на поле

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