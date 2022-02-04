Рюдигер вновь отказался от нового контракта с "Челси"

"Челси" значительно улучшил свое предложение о новом контракте для защитника Антонио Рюдигера, но тот вновь ответил отказом.

Еще несколько месяцев назад Рюдигер сказал "нет" на предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, переговоры между игроком и клубом о продлении сотрудничества были возобновлены, и сейчас Антонио было сделано новое предложение.



"Челси" выразил готовность платить Рюдигеру 200 тыс. фунтов в неделю — вдвое больше, чем 28-летний немец получает по своему действующему контракту, истекающему в конце сезона.



Несмотря на повторный отказ со стороны Рюдигера, "синие" сохраняют надежду договориться со своим ведущим защитником, интерес к которому проявляют "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".



Сам Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понимает, что статус свободного агента позволил бы ему претендовать на зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю в другом клубе.