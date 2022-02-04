Рюдигер вновь отказался от нового контракта с "Челси"

Антонио Рюдигер "Челси" значительно улучшил свое предложение о новом контракте для защитника Антонио Рюдигера, но тот вновь ответил отказом.

Еще несколько месяцев назад Рюдигер сказал "нет" на предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Mail, переговоры между игроком и клубом о продлении сотрудничества были возобновлены, и сейчас Антонио было сделано новое предложение.

"Челси" выразил готовность платить Рюдигеру 200 тыс. фунтов в неделю — вдвое больше, чем 28-летний немец получает по своему действующему контракту, истекающему в конце сезона.

Несмотря на повторный отказ со стороны Рюдигера, "синие" сохраняют надежду договориться со своим ведущим защитником, интерес к которому проявляют "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Сам Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понимает, что статус свободного агента позволил бы ему претендовать на зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю в другом клубе.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 04.02.2022 21:53 # mixmaster
    Ну тут уже всё выше сказали, ехехе

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  2. zigimarley 04.02.2022 21:43 # zigimarley
    Предлагаю залупу ему на воротник.
    Как тут правильно заметил какой то фантик (не помню какого клуба), эти обезьянки пару сезонов хорошо играют, а потом, выбивая жирный контракт, забивают болт.

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  3. felix-the-cat 04.02.2022 21:32 # felix-the-cat
    На пенсов ссут и срут даже свои игроки)))

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  4. gucman 04.02.2022 21:26 # gucman
    залухуйло все тролит фотками) наверное часами сидит, выбирает)

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  5. largo-winch 04.02.2022 21:25 # largo-winch
    Понятно.
    Значит перейдет в Арсенал

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  6. frisby 04.02.2022 21:14 # frisby
    льется вновь без остановки
    залупенсам на бестолковки

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  7. alexomck 04.02.2022 21:08 # alexomck
    чел хочет самый жирный последний большой контракт, ему в Испанию явно + пенсам, что стараться будет сейчас, а заявления про всякие преданности - брехня, канеш

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  8. moneymaker 04.02.2022 21:07 # moneymaker
    все абсолютно все ссут на гпенсов)

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  9. hunter022 04.02.2022 21:06 # hunter022
    Обычное дело каждый день все кому не лень поливают эту помойку.

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  10. skydreams 04.02.2022 21:06 # skydreams
    Сам Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понимает, что статус свободного агента позволил бы ему претендовать на зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю в другом клубе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91202/#reply

    Ипанутая конечно система... Скоро все плюс-минус востребованные игроки 25-30 лет контракты продлять не будут, ибо их ожидают бонусы за переход и бешенная зп

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  11. asnural 04.02.2022 21:04 # asnural
    Да щас...залупу ему на губу

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