Рюдигер вновь отказался от нового контракта с "Челси"
"Челси" значительно улучшил свое предложение о новом контракте для защитника Антонио Рюдигера, но тот вновь ответил отказом.
Еще несколько месяцев назад Рюдигер сказал "нет" на предложение "Челси" о новом контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю.
Как сообщает Daily Mail, переговоры между игроком и клубом о продлении сотрудничества были возобновлены, и сейчас Антонио было сделано новое предложение.
"Челси" выразил готовность платить Рюдигеру 200 тыс. фунтов в неделю — вдвое больше, чем 28-летний немец получает по своему действующему контракту, истекающему в конце сезона.
Несмотря на повторный отказ со стороны Рюдигера, "синие" сохраняют надежду договориться со своим ведущим защитником, интерес к которому проявляют "Реал", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
Сам Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понимает, что статус свободного агента позволил бы ему претендовать на зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю в другом клубе.
04.02.2022 21:00
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Последние комментарии:
Ну тут уже всё выше сказали, ехехе
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Предлагаю залупу ему на воротник.
Как тут правильно заметил какой то фантик (не помню какого клуба), эти обезьянки пару сезонов хорошо играют, а потом, выбивая жирный контракт, забивают болт.
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На пенсов ссут и срут даже свои игроки)))
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залухуйло все тролит фотками) наверное часами сидит, выбирает)
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Понятно.
Значит перейдет в Арсенал
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льется вновь без остановки
залупенсам на бестолковки
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чел хочет самый жирный последний большой контракт, ему в Испанию явно + пенсам, что стараться будет сейчас, а заявления про всякие преданности - брехня, канеш
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все абсолютно все ссут на гпенсов)
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Обычное дело каждый день все кому не лень поливают эту помойку.
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Сам Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж", но понимает, что статус свободного агента позволил бы ему претендовать на зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю в другом клубе.
Источник: http://fapl.ru/posts/91202/#reply
Ипанутая конечно система... Скоро все плюс-минус востребованные игроки 25-30 лет контракты продлять не будут, ибо их ожидают бонусы за переход и бешенная зп
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Да щас...залупу ему на губу
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