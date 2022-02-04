Тухел "доволен" зимним окном

Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что его совершенно не расстроило бездействие клуба в зимнее трансферное окно.

В январе "Челси" не совершил ни одного приобретения, даже не сумев укрепить позицию левого защитника, хотя Тухель публично просил об этом.



Однако Томас не печалится — а заодно отрицает слухи о своем интересе к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле.



"Я доволен, потому что это было тихое окно, а тишина — это лучшая вещь. Мы были открыты к приобретениям".



"Я не контактировал с Усманом. Между нами не было контакта зимой", — цитирует Тухеля Daily Mail.