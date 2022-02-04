Тухел "доволен" зимним окном
Рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что его совершенно не расстроило бездействие клуба в зимнее трансферное окно.
В январе "Челси" не совершил ни одного приобретения, даже не сумев укрепить позицию левого защитника, хотя Тухель публично просил об этом.
Однако Томас не печалится — а заодно отрицает слухи о своем интересе к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле.
"Я доволен, потому что это было тихое окно, а тишина — это лучшая вещь. Мы были открыты к приобретениям".
"Я не контактировал с Усманом. Между нами не было контакта зимой", — цитирует Тухеля Daily Mail.
04.02.2022 20:00
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