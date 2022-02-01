Тухель расстроен, что "Челси" остался без усиления в январе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель остался разочарован бездействием своего клуба на трансферном рынке в январе.

Еще в начале января Тухель предупредил боссов своего клуба, что большое количество травм может загубить этот сезона для "Челси".



Слова Тухеля не были услышаны — "синие" остались без усиления в зимнее окно. Как сообщает Evening Standard, больше всего Томаса расстроила неспособность клуба вернуть из аренды в "Лионе" защитника Эмерсона Палмери, которого он рассматривал приоритетным вариантом на замену выбывшему до конца сезона Бену Чилуэллу.



Остаток сезона покажет, насколько реальны были опасения Тухеля, однако вскоре Томас должен получить подкрепление из лазарета — в строй возвращаются защитники Рис Джеймс, Андреас Кристенсен и Трево Чалоба.



С приобретениями Тухелю придется подождать до лета. На радаре у "Челси" находятся полузащитники Деклан Райс из "Вест Хэма" и Орельен Тчуамени из "Монако".