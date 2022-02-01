Тухель расстроен, что "Челси" остался без усиления в январе
Главный тренер "Челси" Томас Тухель остался разочарован бездействием своего клуба на трансферном рынке в январе.
Еще в начале января Тухель предупредил боссов своего клуба, что большое количество травм может загубить этот сезона для "Челси".
Слова Тухеля не были услышаны — "синие" остались без усиления в зимнее окно. Как сообщает Evening Standard, больше всего Томаса расстроила неспособность клуба вернуть из аренды в "Лионе" защитника Эмерсона Палмери, которого он рассматривал приоритетным вариантом на замену выбывшему до конца сезона Бену Чилуэллу.
Остаток сезона покажет, насколько реальны были опасения Тухеля, однако вскоре Томас должен получить подкрепление из лазарета — в строй возвращаются защитники Рис Джеймс, Андреас Кристенсен и Трево Чалоба.
С приобретениями Тухелю придется подождать до лета. На радаре у "Челси" находятся полузащитники Деклан Райс из "Вест Хэма" и Орельен Тчуамени из "Монако".
01.02.2022 17:00
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Пусть с 4 защитниками играет, заебало 3цз
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Нищебродси.
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Ну так Челси за 4 последних сезона потратил 560 млн фунтов на трансферы(больше чем Ман Сити), какое еще усиление просит Тухель?
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Ушастый лох покупает Лукаку за 130 млн и жалуется ору
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Вангую - летом неплохо закупятся, но не теми кто нужен тухлому и сольют тренера в октябре/ноябре.
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Не купили т.к. шлак ненужен! Чилл может в марте вернется к тренеровкам. А так Джейм здоров и Аспи иногда может подменить Алонсо. Во вторых схема с 4 защ уже протестировали с САРРом с лева и кстате очень хорош был в последних матчах! Так что пока всё гуд! Немного отдохнули теперь можно опять вкативатся в плотный график.
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тухельси приветульси
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там Джеймс к плей-офф вернется. В чем проблема?
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