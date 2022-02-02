Тренер "Браги" уверен, что Диас будет успешен в "Ливерпуле"

Луис Диас Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял уверен, что новичок "Ливерпуля" Луис Диас будет одним из лучших игроков Премьер-Лиги в следующем сезоне.

В прошлое воскресенье "Ливерпуль" объявил о покупке Диаса у "Порту". Стоимость колумбийского вингера составила 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

25-летний Диас забил 14 голов в 18 матчах этого сезона за "Порту", однако Карвальял верит, что Луис будет успешен и в своем новом клубе.

"Он будет одной из главных звезд их лиги в следующем сезоне".

"В прошлом сезоне он был лучшим игроком в нашей лиге, он был абсолютно великолепен, играя на левом фланге своей правой ногой. Он забивает голы, он очень напорист, особенно в атаке. Он великолепный игрок", — цитирует Карвальяла Daily Mail.


Метки Брага, Диас, Карвальял, Ливерпуль, Порту

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 02.02.2022 13:43 # true-manc
    Это неправда

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  2. apl-nash 02.02.2022 13:19 # apl-nash
    mancityman

    (обращаясь к 1,5 фанам)

    Пидорасы выходим


    Источник: http://fapl.ru/posts/90800/

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  3. electric 02.02.2022 12:39 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. kipeloff89 02.02.2022 12:05 # kipeloff89
    Тренер Браги пистеть не будет

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