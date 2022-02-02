Тренер "Браги" уверен, что Диас будет успешен в "Ливерпуле"
Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял уверен, что новичок "Ливерпуля" Луис Диас будет одним из лучших игроков Премьер-Лиги в следующем сезоне.
В прошлое воскресенье "Ливерпуль" объявил о покупке Диаса у "Порту". Стоимость колумбийского вингера составила 50 миллионов фунтов, включая бонусы.
25-летний Диас забил 14 голов в 18 матчах этого сезона за "Порту", однако Карвальял верит, что Луис будет успешен и в своем новом клубе.
"Он будет одной из главных звезд их лиги в следующем сезоне".
"В прошлом сезоне он был лучшим игроком в нашей лиге, он был абсолютно великолепен, играя на левом фланге своей правой ногой. Он забивает голы, он очень напорист, особенно в атаке. Он великолепный игрок", — цитирует Карвальяла Daily Mail.
02.02.2022 12:00
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Последние комментарии:
Это неправда
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mancityman
(обращаясь к 1,5 фанам)
Пидорасы выходим
Источник: http://fapl.ru/posts/90800/
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КНЯЗЬ!!!
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Тренер Браги пистеть не будет
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