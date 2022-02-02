Тренер "Браги" уверен, что Диас будет успешен в "Ливерпуле"

Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял уверен, что новичок "Ливерпуля" Луис Диас будет одним из лучших игроков Премьер-Лиги в следующем сезоне.

В прошлое воскресенье "Ливерпуль" объявил о покупке Диаса у "Порту". Стоимость колумбийского вингера составила 50 миллионов фунтов, включая бонусы.



25-летний Диас забил 14 голов в 18 матчах этого сезона за "Порту", однако Карвальял верит, что Луис будет успешен и в своем новом клубе.



"Он будет одной из главных звезд их лиги в следующем сезоне".



"В прошлом сезоне он был лучшим игроком в нашей лиге, он был абсолютно великолепен, играя на левом фланге своей правой ногой. Он забивает голы, он очень напорист, особенно в атаке. Он великолепный игрок", — цитирует Карвальяла Daily Mail.