Коутиньо помог "Вилле" отыграть два гола против МЮ

Филиппе Коутиньо Эффектный и эффективный выход Филиппе Коутиньо на замену позволил "Астон Вилле" отыграть два гола и избежать поражения против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

В старте у вилланов" дебютировал Люка Динь, но Филиппе Коутиньо начал матч в запасе. Морган Сансон заменил дисквалифицированного Джона Макгинна в центре поля.

Относительно победы над бирмингемцами в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел три перестановки в стартовом составе, выпустив Алекса Теллеса, Неманью Матича и Энтони Элангу вместо Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда.

Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на шестой минуте. Теллес и Бруну Фернандеш незамысловато разыграли штрафной, и второй из них нанес удар с дистанции в ближний угол ворот, где Эмилиано Мартинес, сбитый с толку движением Эдинсона Кавани, пропустил мяч между ног — 0:1.

Какое-то время гости контролировали игру, но вторая половина первого тайма прошла с преимуществом хозяев. Хорошие удары наносили Эмилиано Буэндиа и Динь, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил два блестящих сейва.

После перерыва "Вилла" по-прежнему смотрелась предпочтительнее, но "дьяволы" время от времени огрызались, и это было весьма опасно.

Как раз один из таких выпадов гостей обернулся голом. На 67-й минуте Фернандеш принял мяч на линии штрафной от Фреда, сделал шаг вперед и пробил с отскоком от перекладины — 0:2.

Хозяевам терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. Оборона "Юнайтед" затрещала по швам.

Тут-то Стивен Джеррард и выпустил Коутиньо, который на 77-й минуте коротким пасом нашел в центре штрафной Джейкоба Рэмси, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:2.

"Вилла" воодушевилась — настолько, что спустя пять минут сравняла счет. Это Коутиньо на дальней штанге замкнул прострел Рэмси вдоль ворот — 2:2.

В концовке матча хозяева по-прежнему выглядели лучше, но при этом слегка остепенились, боясь упустить ничью.

У Бруну Фернандеша подозрительно пошла игра, когда Криштиану Роналду не оказалось на поле, однако этого оказалось недостаточно для победы — у "Астон Виллы" нашелся бразильский козырь в рукаве.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.01.2022 23:26 # superperez101
    тухель наверно с лукакой переборщил
    такими нападками это тело он не приободрит а наоборот загонит в депрессию
    смешно конечно читать его интервью что рассчитывал на очки с сити
    мания величия у него после случайной лч невероятных размеров

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  2. superperez101 15.01.2022 23:19 # superperez101
    с одной стороны продажа коутиньо столько плюшек ливерпулю принесла
    а с другой сколько бы он еще мог голов забить найди ему клопп удачную позицию

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  3. b84 15.01.2022 23:16 # b84
    "Придёт время, мы дагестанцы, вас русских будем бить"

    В Москве уроженец Дагестана проявил свою нацистскую сущность и заявил, что он тут дома, и русских надо бить.

    Весь сыр-бор произошел из-за того, что приезжий потребовал от водителя автобуса остановиться в неположенном месте, далеко от остановки. Водитель отказал, дагестанец в ответ начал материться. Горцу сделали замечание.

    «– С вами русскими так и надо. Рот закрой старый, рот закрой старик. Ничего придёт время, когда мы всех вас бить будем.
    – Кто "мы"?
    – Мы, дагестанцы!».

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  4. sausage 15.01.2022 23:16 # sausage
    Там Тухель Лукаку обосрал за матч с Сити. Теперь нигга точно в впадёт в печаль. Сук, это ж надо так зафейлится с ахуилярдным трансфером уже в который раз. Грановская - императрица!

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  5. superperez101 15.01.2022 23:01 # superperez101
    джеррард правильно с коутом рассчитал выпустив в оконцовке
    и дебют красивый вышел и команде помог

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  6. b84 15.01.2022 22:56 # b84
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  7. superperez101 15.01.2022 22:54 # superperez101
    вышел так вышел на замену
    еще попылит в апл

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  8. geniusss 15.01.2022 22:52 # geniusss
    ахахахах, скумодауны, с псом в ничью скатать, позорники

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  9. quavo 15.01.2022 22:51 # quavo
    Позорники. Только конче сможет затащить эту помойку

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  10. jirrort 15.01.2022 22:50 # jirrort
    Господи, как же искренне мне жаль топаря Де Хею.Он должен был свалить из этого болота еще в 2015 и стать легендой реала,а в итоге из-за какого-то ссанного факса остался деградировать в середняке,где неблагодарные скумы его даже переодически с говном смешивают.Это он должен был поднять 3 лч над головой,а не бомжара Навас.В итоге ,вместо великой карьеры, запомнится как чувак,который спасал помойку от вылетов в чемпионшип...

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  11. sausage 15.01.2022 22:48 # sausage
    Рангник говорит, что в первом тайме могли бы забивать мяча три))) Сук, там шляпа со штрафного была и один опасный момент у Гринвуда - всё, несмотря на тотальное преимущество.

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  12. pozitiv4ik 15.01.2022 22:45 # pozitiv4ik
    вилла просто отдала 1 тайм бессовестно
    в конце просто душили как хотели

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  13. kukuruzzo 15.01.2022 22:45 # kukuruzzo
    Коутиньо и Джеральдина КНЯЗЬЯ!!!

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  14. alexomck 15.01.2022 22:45 # alexomck
    шотландские 4-3-2-1 Стива на удивление быстро прижились в вилах. с деньгами вил, и именем Геррарда, норм пасанов пишут. Рамзи молодой топарик, Коут с места в карьер, ждем подвигов Диня. чот по ходу жесткий замес Геррарда и Лейндерса будет за кресло.

    МЮ, вродь, без Руналды и в прессинге хорош был и Фернандеш 10кой зажигал, но защита конкретно облажалась. всеж знают, что вилы в концовке сильны, а мушные как обычно в этом сезоне:)

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  15. largo-winch 15.01.2022 22:44 # largo-winch
    Надеюсь Болтонского Барези или Джо Гомеза подпишет Стиви и укрепит оборону.
    Смотреть на клоуна Мингза заебало

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  16. liverfun 15.01.2022 22:43 # liverfun
    Хороший матч виллы в целом, но старт команда часто проваливает, за что потом расплачивается. А так по ходу игры всегда набирают обороты. Перерыв очень продуктивно провели, буэндиа словно другим человеком вышел на 2 тайм, возил всех, и выход коутиньо на него положительно повлиял. Если бирмингемцы будут избегать нелепых обрезов, то в топ 7 изи должны быть, особенно если состав еще доукомплектуют

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  17. lahmatyj 15.01.2022 22:42 # lahmatyj
    Вилле б в нападение не долбоеба, а кого-то адекватного, глядишь, и за еврозону поборолись бы. Санчо у скама на поле - тупо минус один в составе, никчемный хуила.

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  18. hammersmith 15.01.2022 22:41 # hammersmith
    все-таки из жерольта хуевый тренер, был бы умнее - выпустил бы коутинью пораньше. ну хоть не до 90 минуты ждал додик.

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  19. jirrort 15.01.2022 22:40 # jirrort
    Спермю в нескольких приобретениях от чемпика.

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  20. diablo182 15.01.2022 22:39 # diablo182
    В первом голе Виллы не было ассиста от Коута, там Фред выбил мяч из под его ног на Рэмзи.

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