Коутиньо помог "Вилле" отыграть два гола против МЮ

Эффектный и эффективный выход Филиппе Коутиньо на замену позволил "Астон Вилле" отыграть два гола и избежать поражения против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.

В старте у вилланов" дебютировал Люка Динь, но Филиппе Коутиньо начал матч в запасе. Морган Сансон заменил дисквалифицированного Джона Макгинна в центре поля.



Относительно победы над бирмингемцами в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел три перестановки в стартовом составе, выпустив Алекса Теллеса, Неманью Матича и Энтони Элангу вместо Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда.



Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на шестой минуте. Теллес и Бруну Фернандеш незамысловато разыграли штрафной, и второй из них нанес удар с дистанции в ближний угол ворот, где Эмилиано Мартинес, сбитый с толку движением Эдинсона Кавани, пропустил мяч между ног — 0:1.



Какое-то время гости контролировали игру, но вторая половина первого тайма прошла с преимуществом хозяев. Хорошие удары наносили Эмилиано Буэндиа и Динь, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил два блестящих сейва.



После перерыва "Вилла" по-прежнему смотрелась предпочтительнее, но "дьяволы" время от времени огрызались, и это было весьма опасно.



Как раз один из таких выпадов гостей обернулся голом. На 67-й минуте Фернандеш принял мяч на линии штрафной от Фреда, сделал шаг вперед и пробил с отскоком от перекладины — 0:2.



Хозяевам терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. Оборона "Юнайтед" затрещала по швам.



Тут-то Стивен Джеррард и выпустил Коутиньо, который на 77-й минуте коротким пасом нашел в центре штрафной Джейкоба Рэмси, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:2.



"Вилла" воодушевилась — настолько, что спустя пять минут сравняла счет. Это Коутиньо на дальней штанге замкнул прострел Рэмси вдоль ворот — 2:2.



В концовке матча хозяева по-прежнему выглядели лучше, но при этом слегка остепенились, боясь упустить ничью.



У Бруну Фернандеша подозрительно пошла игра, когда Криштиану Роналду не оказалось на поле, однако этого оказалось недостаточно для победы — у "Астон Виллы" нашелся бразильский козырь в рукаве.



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче