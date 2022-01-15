Коутиньо помог "Вилле" отыграть два гола против МЮ
Эффектный и эффективный выход Филиппе Коутиньо на замену позволил "Астон Вилле" отыграть два гола и избежать поражения против "Манчестер Юнайтед" — 2:2.
В старте у вилланов" дебютировал Люка Динь, но Филиппе Коутиньо начал матч в запасе. Морган Сансон заменил дисквалифицированного Джона Макгинна в центре поля.
Относительно победы над бирмингемцами в Кубке Англии наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник произвел три перестановки в стартовом составе, выпустив Алекса Теллеса, Неманью Матича и Энтони Элангу вместо Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда.
Счет в матче на "Вилла Парк" был открыт уже на шестой минуте. Теллес и Бруну Фернандеш незамысловато разыграли штрафной, и второй из них нанес удар с дистанции в ближний угол ворот, где Эмилиано Мартинес, сбитый с толку движением Эдинсона Кавани, пропустил мяч между ног — 0:1.
Какое-то время гости контролировали игру, но вторая половина первого тайма прошла с преимуществом хозяев. Хорошие удары наносили Эмилиано Буэндиа и Динь, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа совершил два блестящих сейва.
После перерыва "Вилла" по-прежнему смотрелась предпочтительнее, но "дьяволы" время от времени огрызались, и это было весьма опасно.
Как раз один из таких выпадов гостей обернулся голом. На 67-й минуте Фернандеш принял мяч на линии штрафной от Фреда, сделал шаг вперед и пробил с отскоком от перекладины — 0:2.
Хозяевам терять было уже нечего, поэтому они пошли ва-банк. Оборона "Юнайтед" затрещала по швам.
Тут-то Стивен Джеррард и выпустил Коутиньо, который на 77-й минуте коротким пасом нашел в центре штрафной Джейкоба Рэмси, а тот вторым касанием поразил ворота — 1:2.
"Вилла" воодушевилась — настолько, что спустя пять минут сравняла счет. Это Коутиньо на дальней штанге замкнул прострел Рэмси вдоль ворот — 2:2.
В концовке матча хозяева по-прежнему выглядели лучше, но при этом слегка остепенились, боясь упустить ничью.
У Бруну Фернандеша подозрительно пошла игра, когда Криштиану Роналду не оказалось на поле, однако этого оказалось недостаточно для победы — у "Астон Виллы" нашелся бразильский козырь в рукаве.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
15.01.2022 22:30
Просмотров: 2735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
тухель наверно с лукакой переборщил
такими нападками это тело он не приободрит а наоборот загонит в депрессию
смешно конечно читать его интервью что рассчитывал на очки с сити
мания величия у него после случайной лч невероятных размеров
(ответить)
с одной стороны продажа коутиньо столько плюшек ливерпулю принесла
а с другой сколько бы он еще мог голов забить найди ему клопп удачную позицию
(ответить)
"Придёт время, мы дагестанцы, вас русских будем бить"
В Москве уроженец Дагестана проявил свою нацистскую сущность и заявил, что он тут дома, и русских надо бить.
Весь сыр-бор произошел из-за того, что приезжий потребовал от водителя автобуса остановиться в неположенном месте, далеко от остановки. Водитель отказал, дагестанец в ответ начал материться. Горцу сделали замечание.
«– С вами русскими так и надо. Рот закрой старый, рот закрой старик. Ничего придёт время, когда мы всех вас бить будем.
– Кто "мы"?
– Мы, дагестанцы!».
(ответить)
Там Тухель Лукаку обосрал за матч с Сити. Теперь нигга точно в впадёт в печаль. Сук, это ж надо так зафейлится с ахуилярдным трансфером уже в который раз. Грановская - императрица!
(ответить)
джеррард правильно с коутом рассчитал выпустив в оконцовке
и дебют красивый вышел и команде помог
(ответить)
В Москве избили «Красу России 2021» Екатерину Вельмакину (https://www.instagram.com/_v_e_v/). Агрессором оказался хозяин элитного караоке-клуба. Девушка веселилась с подружками, пела песни. Развязное поведение нетрезвой Вельмакиной не понравилось мужчине.
«Он сходу дал мне пощечину. Из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове", - рассказала пострадавшая журналистам.
Девушка уже написала заявление в полицию.
(ответить)
вышел так вышел на замену
еще попылит в апл
(ответить)
ахахахах, скумодауны, с псом в ничью скатать, позорники
(ответить)
Позорники. Только конче сможет затащить эту помойку
(ответить)
Господи, как же искренне мне жаль топаря Де Хею.Он должен был свалить из этого болота еще в 2015 и стать легендой реала,а в итоге из-за какого-то ссанного факса остался деградировать в середняке,где неблагодарные скумы его даже переодически с говном смешивают.Это он должен был поднять 3 лч над головой,а не бомжара Навас.В итоге ,вместо великой карьеры, запомнится как чувак,который спасал помойку от вылетов в чемпионшип...
(ответить)
Рангник говорит, что в первом тайме могли бы забивать мяча три))) Сук, там шляпа со штрафного была и один опасный момент у Гринвуда - всё, несмотря на тотальное преимущество.
(ответить)
вилла просто отдала 1 тайм бессовестно
в конце просто душили как хотели
(ответить)
Коутиньо и Джеральдина КНЯЗЬЯ!!!
(ответить)
шотландские 4-3-2-1 Стива на удивление быстро прижились в вилах. с деньгами вил, и именем Геррарда, норм пасанов пишут. Рамзи молодой топарик, Коут с места в карьер, ждем подвигов Диня. чот по ходу жесткий замес Геррарда и Лейндерса будет за кресло.
МЮ, вродь, без Руналды и в прессинге хорош был и Фернандеш 10кой зажигал, но защита конкретно облажалась. всеж знают, что вилы в концовке сильны, а мушные как обычно в этом сезоне:)
(ответить)
Надеюсь Болтонского Барези или Джо Гомеза подпишет Стиви и укрепит оборону.
Смотреть на клоуна Мингза заебало
(ответить)
Хороший матч виллы в целом, но старт команда часто проваливает, за что потом расплачивается. А так по ходу игры всегда набирают обороты. Перерыв очень продуктивно провели, буэндиа словно другим человеком вышел на 2 тайм, возил всех, и выход коутиньо на него положительно повлиял. Если бирмингемцы будут избегать нелепых обрезов, то в топ 7 изи должны быть, особенно если состав еще доукомплектуют
(ответить)
Вилле б в нападение не долбоеба, а кого-то адекватного, глядишь, и за еврозону поборолись бы. Санчо у скама на поле - тупо минус один в составе, никчемный хуила.
(ответить)
все-таки из жерольта хуевый тренер, был бы умнее - выпустил бы коутинью пораньше. ну хоть не до 90 минуты ждал додик.
(ответить)
Спермю в нескольких приобретениях от чемпика.
(ответить)
В первом голе Виллы не было ассиста от Коута, там Фред выбил мяч из под его ног на Рэмзи.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий