"Челси", "Сити" и МЮ готовы побороться за Райса

"Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовы сойтись в битве за полузащитника "Вест Хэма" Деклан Райс.

По информации The Telegraph, 23-летний Райс отклонил уже два предложения "Вест Хэма" о новом контракте, дав понять своему клубу, что хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



В нынешнем сезоне у "молотобойцев" есть реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, но если им это не удастся, это станет большим ударом по их шансам сохранить Деклана.



Три гранда Премьер-Лиги внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Райса и, как утверждает издание, будут готовы выдвинуть свои предложения грядущим летом.



"Челси" и "Юнайтед" воздержались от покупок в зимнее трансферное окно, поэтому летом у них определенно будут средства на усиление состава — как и у "Манчестер Сити", который в январе потратился лишь на Хулиана Альвареса, но перед этим выручил 55 миллионов фунтов за Феррана Торреса.



В данный момент "Вест Хэм" оценивает Райса в 100 млн. фунтов, однако нежелание Деклана продлевать свой контракт может помешать "молотобойцам" выручить девятизначную сумму за своего лидера.