Алли сменил "Тоттенхэм" на "Эвертон"

"Эвертон" официально объявил о переходе в клуб полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

Алли присоединился к "Эвертону" бесплатно, заключив контракт до июня 2024. Компенсация "Тоттенхэму" предусмотрена исключительно в виде бонусов, зависящих от успехов Деле на "Гудисон Парк".



Суммарно "шпоры" могут получить до 40 миллионов фунтов за Алли, причем первые 10 млн. фунтов им будут положены, как только 25-летний англичанин сыграет 20 матчей за свой новый клуб.



Переход к "ирискам" является возможностью для Алли перезагрузить свою зашедшую в тупик карьеру. Деле провел в "Тоттенхэме" семь лет, за это время забив 67 голов в 269 матчах.



"Я рад перейти в "Эвертон", это огромный клуб с отличными фанатами и историей. Мне не терпится начать и сыграть свой первый матч в футболке "Эвертона".



"Я хочу помогать команде и предвкушаю возможность поработать с новым главным тренером в лице Фрэнка Лэмпарда", — сообщи Алли.



Добавим, в сезонах 2015/16 и 2016/17 Алли признавался молодым Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), а в 2019 Деле помог "Тоттенхэму" достичь первого в истории клуба финала Лиги Чемпионов.