"Ньюкасл" купил Берна у "Брайтона"

"Ньюкасл" завершил свою впечатляющую зимнюю трансферную кампанию покупкой центрального защитника "Брайтона" Дэна Берна.

Не с первой попытки, но "Ньюкасл" все-таки согласовал стоимость Берна в размере 13 миллионов фунтов. "Брайтон" учел то, что контракт 29-летнего англичанина истекал уже в следующем году.



Кроме того, Дэн родился неподалеку, с детства болеет за "Ньюкасл" и даже некоторое время занимался в академии "сорок".



Берн, ставший пятым новичком команды Эдди Хау в январе, заключил с "Ньюкаслом" контракт на два с половиной года.



За плечами у Берна опыт 74 матчей Премьер-Лиги, сыгранных за "Брайтон". Еще девять поединков в высшем дивизионе Дэн, у которого на правой руке только четыре пальца, провел за "Фулхэм".