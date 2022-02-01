"Ньюкасл" купил Берна у "Брайтона"
"Ньюкасл" завершил свою впечатляющую зимнюю трансферную кампанию покупкой центрального защитника "Брайтона" Дэна Берна.
Не с первой попытки, но "Ньюкасл" все-таки согласовал стоимость Берна в размере 13 миллионов фунтов. "Брайтон" учел то, что контракт 29-летнего англичанина истекал уже в следующем году.
Кроме того, Дэн родился неподалеку, с детства болеет за "Ньюкасл" и даже некоторое время занимался в академии "сорок".
Берн, ставший пятым новичком команды Эдди Хау в январе, заключил с "Ньюкаслом" контракт на два с половиной года.
За плечами у Берна опыт 74 матчей Премьер-Лиги, сыгранных за "Брайтон". Еще девять поединков в высшем дивизионе Дэн, у которого на правой руке только четыре пальца, провел за "Фулхэм".
01.02.2022 01:55
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