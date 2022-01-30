Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Мейсона Гринвуда от тренировок и матчей команды, после чего футболиста задержала полиция.

Напомним, ранее днем Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, обвинила Мейсона в избиении и угрозах, подтвердив свои слова с помощью видео и аудио.

"Юнайтед" оперативно отреагировал на шокирующую публикацию Робсон в инстаграме и вызванную ей шумиху, осудив насилие в любом в виде и подтвердив, что клуб осведомлен об инциденте.

Затем свою осведомленность подтвердила и полиция Большого Манчестера. Следовали немедленно навестили пострадавшую девушку и взял ее показания.

Сейчас клуб с "Олд Траффорд" выпустил новое заявление, сообщив, что 20-летний Гринвуд пока не будет играть или тренироваться.

Новое заявление сделала и полиция, объявив, что Мейсон был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании.

Добавим, что в этом сезоне Гринвуд сыграл 24 матча за "Юнайтед", забив шесть голов и отдав две результативные передачи.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2280

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rashford39 30.01.2022 21:44 # rashford39
    Бля Мейсон что ты наделал, выбил себе место в основе МЮ и так слиться... Пздц..

    (ответить)

  2. fc-oil 30.01.2022 21:40 # fc-oil
    Какие же эти малолетки тупые. В 20 лет играть в АПЛ и рубить бабло.
    Нет, пойду лучше бить баб, руинить карьеру и садиться в тюрьму.

    (ответить)

  3. barstreetboy 30.01.2022 21:25 # barstreetboy
    Мусора пидopасы!!!

    (ответить)

  4. scholes18 30.01.2022 21:23 # scholes18
    в изнасиловании)) какая же тупая пиздень его девушка, я в ахуе.

    (ответить)

  5. chr1s8rown 30.01.2022 21:14 # chr1s8rown
    Графство Мочестер

    (ответить)

  6. naby-keita 30.01.2022 21:12 # naby-keita
    Наконец-то Санчо поиграет

    (ответить)

  7. largo-winch 30.01.2022 21:11 # largo-winch
    Молодой еще, успеет поиграть еще ..

    (ответить)

  8. xah 30.01.2022 21:09 # xah
    Второй Павел Моррисон

    (ответить)

  9. slava-man-utd 30.01.2022 21:04 # slava-man-utd
    Дал пизды чернильнице, а теперь пацана ни за что на нары забирают. Осуждаем такое!

    (ответить)

  10. jawen 30.01.2022 21:03 # jawen
    Малолетка охуел и теперь будет платить

    (ответить)

  11. gameboy 30.01.2022 21:02 # gameboy
    жаль добряка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: