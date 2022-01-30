Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании
"Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Мейсона Гринвуда от тренировок и матчей команды, после чего футболиста задержала полиция.
Напомним, ранее днем Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, обвинила Мейсона в избиении и угрозах, подтвердив свои слова с помощью видео и аудио.
"Юнайтед" оперативно отреагировал на шокирующую публикацию Робсон в инстаграме и вызванную ей шумиху, осудив насилие в любом в виде и подтвердив, что клуб осведомлен об инциденте.
Затем свою осведомленность подтвердила и полиция Большого Манчестера. Следовали немедленно навестили пострадавшую девушку и взял ее показания.
Сейчас клуб с "Олд Траффорд" выпустил новое заявление, сообщив, что 20-летний Гринвуд пока не будет играть или тренироваться.
Новое заявление сделала и полиция, объявив, что Мейсон был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании.
Добавим, что в этом сезоне Гринвуд сыграл 24 матча за "Юнайтед", забив шесть голов и отдав две результативные передачи.
30.01.2022 21:00
Просмотров: 2280
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля Мейсон что ты наделал, выбил себе место в основе МЮ и так слиться... Пздц..
(ответить)
Какие же эти малолетки тупые. В 20 лет играть в АПЛ и рубить бабло.
Нет, пойду лучше бить баб, руинить карьеру и садиться в тюрьму.
(ответить)
Мусора пидopасы!!!
(ответить)
в изнасиловании)) какая же тупая пиздень его девушка, я в ахуе.
(ответить)
Графство Мочестер
(ответить)
Наконец-то Санчо поиграет
(ответить)
Молодой еще, успеет поиграть еще ..
(ответить)
Второй Павел Моррисон
(ответить)
Дал пизды чернильнице, а теперь пацана ни за что на нары забирают. Осуждаем такое!
(ответить)
Малолетка охуел и теперь будет платить
(ответить)
жаль добряка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий