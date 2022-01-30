Гринвуд арестован по подозрению в избиении и изнасиловании

"Манчестер Юнайтед" отстранил нападающего Мейсона Гринвуда от тренировок и матчей команды, после чего футболиста задержала полиция.

Напомним, ранее днем Гарриет Робсон, девушка Гринвуда, обвинила Мейсона в избиении и угрозах, подтвердив свои слова с помощью видео и аудио.



"Юнайтед" оперативно отреагировал на шокирующую публикацию Робсон в инстаграме и вызванную ей шумиху, осудив насилие в любом в виде и подтвердив, что клуб осведомлен об инциденте.



Затем свою осведомленность подтвердила и полиция Большого Манчестера. Следовали немедленно навестили пострадавшую девушку и взял ее показания.



Сейчас клуб с "Олд Траффорд" выпустил новое заявление, сообщив, что 20-летний Гринвуд пока не будет играть или тренироваться.



Новое заявление сделала и полиция, объявив, что Мейсон был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании.



Добавим, что в этом сезоне Гринвуд сыграл 24 матча за "Юнайтед", забив шесть голов и отдав две результативные передачи.