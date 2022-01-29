Тоуни извинился за оскорбление своего клуба

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни принес извинения за оскорбительную фразу в адрес своего клуба.

Напомним, "Брентфорд" открыл расследование в отношении Тоуни после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором Айвен произносит фразу "f**k Brentford".



Раскаяние Тоуни не заставило себя ждать. 25-летний англичанин уже объяснился перед главным тренером "пчел" Томасом Франком.



"Я в курсе опубликованного в социальных сетях видео со мной. Оно было снято в Дубае, где я нахожусь на отдыхе во время зимнего перерыва. Я употребил непозволительные слова".



"Видео было урезано и отредактировано, но я должен признать эффект, который оно вызвало, и я понимаю, что поступил опрометчиво".



"Я объяснил главному тренеру, что произошло, и извинился перед ним. Также я хочу извиниться перед всеми фанатами "Брентфорда". Я уважаю, как все вы поддерживаете команду, и я должен сказать, как сильно люблю играть за клуб и за вас. Я вернусь к тренировкам на следующей неделе и буду упорно трудиться, чтобы забить много голов в остатке сезона", — пишет Тоуни в твиттере.