Адама Траоре отверг "Тоттенхэм"

Вингер Адама Траоре не перейдет в "Тоттенхэм", но все еще может покинуть "Вулверхэмптон" в это трансферное окно.

Ранее в январе "волки" отклонили предложение "шпор" в 15 миллионов фунтов о покупке Траоре. С тех пор два клуба добились значительного прогресса в переговорах и вплотную приблизились к компромиссу.



Однако The Athletic стало известно, что этой сделки не будет. Адаму не впечатлила идея главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте превратить его в правого вингбека.



Вместе с тем в переговоры насчет Траоре вступила "Барселона". Каталонский клуб хочет взять своего воспитанника в аренду с опцией выкупа за 29 млн. фунтов.



"Вулверхэмптон" открыт к расставанию с Адамой в январе, поскольку 26-летний испанец отказывается от продления своего контракта, истекающего через 18 месяцев.