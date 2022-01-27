Адама Траоре отверг "Тоттенхэм"

Адама Траоре Вингер Адама Траоре не перейдет в "Тоттенхэм", но все еще может покинуть "Вулверхэмптон" в это трансферное окно.

Ранее в январе "волки" отклонили предложение "шпор" в 15 миллионов фунтов о покупке Траоре. С тех пор два клуба добились значительного прогресса в переговорах и вплотную приблизились к компромиссу.

Однако The Athletic стало известно, что этой сделки не будет. Адаму не впечатлила идея главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте превратить его в правого вингбека.

Вместе с тем в переговоры насчет Траоре вступила "Барселона". Каталонский клуб хочет взять своего воспитанника в аренду с опцией выкупа за 29 млн. фунтов.

"Вулверхэмптон" открыт к расставанию с Адамой в январе, поскольку 26-летний испанец отказывается от продления своего контракта, истекающего через 18 месяцев.


Метки Барселона, Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 17:00

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  1. ioze-marino 27.01.2022 18:25 # ioze-marino
    Дебил, который себя кремом мажет. Конте его потенциал раскрыть хочет и ценник поднять. Мощный фланговый защ интересней малозабивного вингера.

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  2. naby-keita 27.01.2022 17:29 # naby-keita
    тупой бегунок

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  3. farot 27.01.2022 17:27 # farot
    баран. Конте бы из него слепил добротного игрочилу, как Мозеса 5 лет назад. А так или зачахнет в вулвз с 0 результативных действий либо попрется в барсу, которой не подходит по игровой модели и мышлению

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  4. b84 27.01.2022 17:08 # b84
    много шума из ничего.

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