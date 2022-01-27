Триппьер раскритиковал Леви

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер обрушился критикой на президента своего бывшего клуба "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Проведя два с половиной года в "Атлетико", ранее в январе Триппьер вернулся на родину и стал игроком "Ньюкасла".



В 2019 году "Тоттенхэму" удалось выручить 20 миллионов фунтов за сбавившего обороты Триппьера, однако Киран был даже рад уехать за рубеж. Что расстроило защитника сборной Англии, так это стремление Леви от него избавиться, не дожидаясь окончания сезона.



"Будучи футболистом, ты стараешься изо всех сил, но иногда у тебя просто не получается. Так было и со мной, хотя Маурисио Почеттино продолжал ставить меня в состав".



"После финала Лиги Чемпионов я почувствовал, что настало правильное время для смены обстановки. Медиа были не на моей стороне, и мне требовалось покинуть Англию, чтобы очистить свое сознание. Я никогда не оглядывался назад".



"Что разозлило меня... В футболе люди всякое говорят и всегда есть слухи, но я на 100 процентов знаю, что еще за два месяца до окончания сезона Даниэль стал предлагать меня другим клубам. Этот факт разозлил меня больше всего".



"Я точно знал, что это происходит, поэтому понимал, что мое время на исходе. Я играл ради своих партнеров по команде и болельщиков, но также знал, что меня не хотят здесь видеть", — сообщил Триппьер The Athletic.