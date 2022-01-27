Андер Эррера отказал "Тоттенхэму"

Андер Эррера Полузащитник ПСЖ Андер Эррера отверг возможность перейти в "Тоттенхэм".

Вот уже несколько недель "Тоттенхэм" пытается избавиться от полузащитника Танги Ндомбеле, который не попадал в заявку команды Антонио Конте на три последних матча.

Желание арендовать Ндомбеле выразил ПСЖ, а "шпоры" в свою очередь попросили включить Эррреру в сделку по Танги, утверждает The Athletic.

Однако Андер счастлив в Париже, сообщив "Тоттенхэму", что "Манчестер Юнайтед" — единственный клуб, ради которого он вернулся бы в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере Андер провел пять сезонов в "Юнайтед", перебравшись в ПСЖ свободным агентом в июле 2019.

Несмотря на такое решение 32-летнего испанца, переход Ндомбеле в ПСЖ по-прежнему выглядит вероятным.


Метки Ндомбеле, ПСЖ, Тоттенхэм, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 10:00

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