Андер Эррера отказал "Тоттенхэму"
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера отверг возможность перейти в "Тоттенхэм".
Вот уже несколько недель "Тоттенхэм" пытается избавиться от полузащитника Танги Ндомбеле, который не попадал в заявку команды Антонио Конте на три последних матча.
Желание арендовать Ндомбеле выразил ПСЖ, а "шпоры" в свою очередь попросили включить Эррреру в сделку по Танги, утверждает The Athletic.
Однако Андер счастлив в Париже, сообщив "Тоттенхэму", что "Манчестер Юнайтед" — единственный клуб, ради которого он вернулся бы в Премьер-Лигу.
Ранее в своей карьере Андер провел пять сезонов в "Юнайтед", перебравшись в ПСЖ свободным агентом в июле 2019.
Несмотря на такое решение 32-летнего испанца, переход Ндомбеле в ПСЖ по-прежнему выглядит вероятным.
27.01.2022 10:00
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Просто посмотрите на него, а потом на Фреда
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