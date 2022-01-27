Ходжсон был удивлен предложением "Уотфорда"

Наставник "Уотфорда" Рой Ходжсон признался, что предложение возглавить "шершней" стало для него сюрпризом.

Ранее на текущей неделе "Уотфорд" уволил 70-летнего Клаудио Раньери и назначил 74-летнего Ходжсона, который взялся спасать "шершней" от вылета из Премьер-Лиги.



Ходжсон находился без работы с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" не стал продлевать его контракт, однако Рой по-прежнему обладает энергией и мотивацией.



"Эта возможность возникла внезапно, но я был очень рад этому и чувствую себя очень готовым откликнуться на этот вызов".



"Это не так, что я просыпался утром и рвал на себе волосы, но я определенно никогда не терял это желание вернуться к работе".



"Я не предпринимал активных действий по поиску новой работы, но когда я смотрел матч "Уотфорда" против "Норвича" на прошлой неделе, то поймал себя на мысли, что мог бы стать из главным тренером", — цитирует Ходжсона BBC.