Лингард зол на "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в ярости от того, какие условия выдвинул его клуб "Ньюкаслу" насчет аренды.

Не желая провести еще полсезона на скамейке запасных, Лингард выразил готовность присоединиться к "Ньюкаслу" на правах аренды.



Однако The Guardian стало известно, что "Юнайтед" потребовал от "сорок" 2.5 млн. фунтов в качестве арендой платы, 12 млн. фунтов в качестве бонуса за спасение от вылета из Премьер-Лиги и полностью взять на себя зарплату Джесси.



Таким образом, аренда Лингарда до конца сезона могла бы обойтись "Ньюкаслу" в сумму свыше 15 млн. фунтов. Клуб с "Сент-Джеймс Парк", несмотря на почти безграничные ресурсы, так сорить деньгами не намерен.



Сам Лингард чувствует, что клуб, которому он посвятил 21 год, поступает с ним неуважительно и мстит за отказ от продления своего истекающего в конце сезона контракта.



Усиливает разочарование Лингарда то, что прошлым летом, когда он вернулся из аренды в "Вест Хэме", ему была обещана игровая практика, однако полноценного шанса проявить себя Джесси так и не получил — ни при Оле Гуннаре Сульшере, ни при Ральфе Рангнике.