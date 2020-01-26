Лингард зол на "Юнайтед"

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в ярости от того, какие условия выдвинул его клуб "Ньюкаслу" насчет аренды.

Не желая провести еще полсезона на скамейке запасных, Лингард выразил готовность присоединиться к "Ньюкаслу" на правах аренды.

Однако The Guardian стало известно, что "Юнайтед" потребовал от "сорок" 2.5 млн. фунтов в качестве арендой платы, 12 млн. фунтов в качестве бонуса за спасение от вылета из Премьер-Лиги и полностью взять на себя зарплату Джесси.

Таким образом, аренда Лингарда до конца сезона могла бы обойтись "Ньюкаслу" в сумму свыше 15 млн. фунтов. Клуб с "Сент-Джеймс Парк", несмотря на почти безграничные ресурсы, так сорить деньгами не намерен.

Сам Лингард чувствует, что клуб, которому он посвятил 21 год, поступает с ним неуважительно и мстит за отказ от продления своего истекающего в конце сезона контракта.

Усиливает разочарование Лингарда то, что прошлым летом, когда он вернулся из аренды в "Вест Хэме", ему была обещана игровая практика, однако полноценного шанса проявить себя Джесси так и не получил — ни при Оле Гуннаре Сульшере, ни при Ральфе Рангнике.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2022 21:00

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  1. serg34 26.01.2022 22:02 # serg34
    Дайте парню уйти на повышение!!!

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  2. liverbro 26.01.2022 21:11 # liverbro
    Он конечно не супертоп,но клуб обещал ему практику,но так и не сделали обещанного

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  3. b84 26.01.2022 21:10 # b84
    воистину клуб пидарасов

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  4. chr1s8rown 26.01.2022 21:05 # chr1s8rown
    Однако The Guardian стало известно, что "Юнайтед" потребовал от "сорок" 2.5 млн. фунтов в качестве арендой платы, 12 млн. фунтов в качестве бонуса за спасение от вылета из Премьер-Лиги и полностью взять на себя зарплату Джесси.


    Источник: http://fapl.ru/posts/91019/

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  5. insomniac 26.01.2022 21:01 # insomniac
    Джесси прав

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