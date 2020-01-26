Лингард зол на "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в ярости от того, какие условия выдвинул его клуб "Ньюкаслу" насчет аренды.
Не желая провести еще полсезона на скамейке запасных, Лингард выразил готовность присоединиться к "Ньюкаслу" на правах аренды.
Однако The Guardian стало известно, что "Юнайтед" потребовал от "сорок" 2.5 млн. фунтов в качестве арендой платы, 12 млн. фунтов в качестве бонуса за спасение от вылета из Премьер-Лиги и полностью взять на себя зарплату Джесси.
Таким образом, аренда Лингарда до конца сезона могла бы обойтись "Ньюкаслу" в сумму свыше 15 млн. фунтов. Клуб с "Сент-Джеймс Парк", несмотря на почти безграничные ресурсы, так сорить деньгами не намерен.
Сам Лингард чувствует, что клуб, которому он посвятил 21 год, поступает с ним неуважительно и мстит за отказ от продления своего истекающего в конце сезона контракта.
Усиливает разочарование Лингарда то, что прошлым летом, когда он вернулся из аренды в "Вест Хэме", ему была обещана игровая практика, однако полноценного шанса проявить себя Джесси так и не получил — ни при Оле Гуннаре Сульшере, ни при Ральфе Рангнике.
26.01.2022 21:00
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Последние комментарии:
Дайте парню уйти на повышение!!!
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Он конечно не супертоп,но клуб обещал ему практику,но так и не сделали обещанного
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воистину клуб пидарасов
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Однако The Guardian стало известно, что "Юнайтед" потребовал от "сорок" 2.5 млн. фунтов в качестве арендой платы, 12 млн. фунтов в качестве бонуса за спасение от вылета из Премьер-Лиги и полностью взять на себя зарплату Джесси.
Источник: http://fapl.ru/posts/91019/
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Джесси прав
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