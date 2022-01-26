Де Брюйне: "Это еще не конец"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне предупредил свою команду, что судьба титула Премьер-Лиги еще не решена.

Выдав серию из 12 побед подряд в Премьер-Лиге, затем "Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном" (1:1) и на зимние каникулы ушел с девятью очками преимущества над ближайшим преследователем.



Однако Де Брюйне считает, что "горожане" не могут позволить себе расслабиться. Кевин вспоминает, когда его команда отыгрывала подобное отставание.



"Начиная с декабря, мы провели кучу матчей. Один следовал за другим, но нам удалось выиграть их все, так что мы на хорошем ходу".



"Мы слегка ушли в отрыв, но мы не хотим останавливаться. Иногда, одержав много побед, ты можешь слегка замедлиться, но мы стараемся сохранить свой уровень и поддерживать этот темп".



"За последние годы у нас было несколько подобных серий. Мы знаем, что это еще не конец, потому что нам самим удавалось отыграть такое отставание. Твое преимущество может быстро растаять, но я надеюсь, этого не произойдет", — сообщил Де Брюйне City TV.