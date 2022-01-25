"Кристал Пэлас" обратился насчет Ван де Бека

"Кристал Пэлас" сделал запрос насчет аренды полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

Ранее в январе издание The Telegraph сообщило, что Ван де Бек отверг "Ньюкасл" — резервист "Юнайтед" посчитал, что он слишком хорош для борьбы за выживание в Премьер-Лиге.



Однако теперь у Донни появилась еще пара вариантов обеспечить себя игровой практикой в остатке сезона. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, насчет 24-летнего голландца обратились "Пэлас" и "Валенсия".



Ранее наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник уже заявил, что не хочет отпускать Ван де Бека в январе, однако Донни жаждет играть в футбол, и команда Патрика Виейра может оказаться подходящей возможностью.



Если "Юнайтед" и отпустит Ван де Бека в аренду, то без опции или обязательства по выкупу — на "Олд Траффорд" рассчитывают на Донни в сезоне 2022/23.