Антони Мартиаль арендован "Севильей"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль официально перешел в "Севилью", где проведет остаток сезона 2021/22 на правах аренды.

Несмотря на интерес "Ювентуса" и "Барселоны", Мартиаль всегда был настроен перейти в "Севилью", где, как он считает, у него будет больше всего шансов играть регулярно.



Именно дефицит игровых минут заставил Антони попросить наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника отпустить его из клуба. В этом сезоне 26-летний француз отметился только двумя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.



В конце концов Мартиаль добился своего. Прилетев в Севилью из Парижа во вторник, Антони прошел медицинское обследование и теперь будет выступать за команду Хулена Лопетеги.



Как отмечает Sky Sports, соглашение двух клубов не предусматривает арендной платы — "Севилья" лишь целиком взяла на себя зарплату игрока.



Добавим, контракт экс-игрока "Монако" с "Юнайтед" рассчитан до 2024 года и может быть продлен на 12 месяцев по инициативе клуба. За свою шесть с половиной лет на "Олд Траффорд" француз забил 79 голов в 269 матчах.