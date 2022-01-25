Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" просматривал Луиса Диаса. Душан Влахович отверг "Арсенал". Стивен Джеррард хочет заманить Джо Гомеса в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Алекса Теллеса и оценивает своего защитника в 13 миллионов фунтов. (L'Interista)



Скауты "Юнайтед" просматривали колумбийского вингера "Порту" Луиса Диаса, который забил 14 голов в 18 матчах португальского первенства в этом сезоне. (O Jogo)



"Ницца" стала неожиданным претендентом на вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (Foot Mercato)



"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" ведут борьбу за 22-летнего вингера ПСВ Коди Гакпо. (Voetbal International)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Ювентус", а не в "Арсенал". (90min)



"Арсенал" рассматривает Александера Исака из "Реал Сосьедад", Джонатана Дэвида из "Лилля" и Доминика Калверт-Левина из "Эвертона" в качестве альтернатив Влаховичу. (Evening Standard)



Чтобы заполучить Исака, "Арсеналу" придется расстаться с 70 млн. фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего шведа в качестве отступных. (Daily Express)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета является большим фанатом Калверт-Левина, но попытается его купить не раньше лета. (Daily Star)



ПСЖ, "Марсель", "Ювентус", "Милан" и "Севилья" интересуются нападающим "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом. (Sky Sports)



Оцениваемый в 17 млн. фунтов нападающий "Анже" Мохамед-Али Шо был предложен "Тоттенхэму". (Sky Sports)



ПСЖ продолжат переговоры насчет аренды полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mail)



Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Джо Гомесе. (Football Insider)



"Ньюкаслу" придется выложить минимум 38 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Севильи" Диего Карлоса. (Sky Sports)



"Марсель" готов только продать защитника Дуже Чалета-Цара в "Вест Хэм" за 15 млн. фунтов и исключает вариант с арендой. (Daily Mail)



Другое



"Ньюкасл" хочет назначить на должность ведущего скаута Энди Хау, племянника своего главного тренера Эдди Хау. (Daily Mail)



Вскоре клубы должны будут показать четыре положительных результата тестов на коронавирус, чтобы претендовать на перенос матча. (Daily Mail)



Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги снижается четвертую неделю подряд. На сей раз было зафиксировано только 16 случаев. (BBC)



Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер продал за 5.8 млн. фунтов особняк, который построил за 3 млн. фунтов в 2004 году. (Daily Star)



Минимум шесть людей погибло в результате давки снаружи стадиона перед матчем Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов. (Daily Mail)



Экс-капитан "Челси" Джон Терри посетил матч "синих" против "Тоттенхэма", оказавшись в VIP-ложе вместе с Мариной Грановской. (The Sun)