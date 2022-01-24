Клаудио Раньери уволен из "Уотфорда"
"Уотфорд" объявил о расставании со своим главным тренером Клаудио Раньери.
Раньери возглавил "Уотфорд" только 4 октября, но с тех пор набрал семь очков в 13 матчах Премьер-Лиги.
В минувшую пятницу "шершни" были разгромлены на своем поле "Норвичем" со счетом 0:3, в результате опустившись в зону вылета.
70-летний итальянец оставляет "Уотфорд" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в двух очках от спасительного места.
Это уже восьмое тренерское увольнение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Кроме того, это означает, что у "Уотфорда" появится уже 15-й наставник при семействе Поццо, владеющем клубом с 2012 года.
24.01.2022 21:10
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Украина— это та страна, где в любой кофейне тебе предложат 50 сортов кофе с 10 видами кокосового безлактозного молока, но чтобы его купить нужно будет переступить через лужу, отбиться от детей-попрошаек и постараться в процессе не вляпаться в грязь.
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Раньше только Челси менял тренеров за сезон по пару но теперь команды из подвала меняют по 3 раза за сезон! Куда футбол движется....
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Итальяшек в пердив!!!
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Клоуны
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