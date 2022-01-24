Клаудио Раньери уволен из "Уотфорда"

"Уотфорд" объявил о расставании со своим главным тренером Клаудио Раньери.

Раньери возглавил "Уотфорд" только 4 октября, но с тех пор набрал семь очков в 13 матчах Премьер-Лиги.



В минувшую пятницу "шершни" были разгромлены на своем поле "Норвичем" со счетом 0:3, в результате опустившись в зону вылета.



70-летний итальянец оставляет "Уотфорд" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в двух очках от спасительного места.



Это уже восьмое тренерское увольнение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Кроме того, это означает, что у "Уотфорда" появится уже 15-й наставник при семействе Поццо, владеющем клубом с 2012 года.