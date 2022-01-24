Клаудио Раньери уволен из "Уотфорда"

Клаудио Раньери "Уотфорд" объявил о расставании со своим главным тренером Клаудио Раньери.

Раньери возглавил "Уотфорд" только 4 октября, но с тех пор набрал семь очков в 13 матчах Премьер-Лиги.

В минувшую пятницу "шершни" были разгромлены на своем поле "Норвичем" со счетом 0:3, в результате опустившись в зону вылета.

70-летний итальянец оставляет "Уотфорд" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в двух очках от спасительного места.

Это уже восьмое тренерское увольнение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Кроме того, это означает, что у "Уотфорда" появится уже 15-й наставник при семействе Поццо, владеющем клубом с 2012 года.


Метки Раньери, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 21:10

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  1. great-alexander 24.01.2022 21:49 # great-alexander
    Украина— это та страна, где в любой кофейне тебе предложат 50 сортов кофе с 10 видами кокосового безлактозного молока, но чтобы его купить нужно будет переступить через лужу, отбиться от детей-попрошаек и постараться в процессе не вляпаться в грязь.

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  2. chelsiukpro 24.01.2022 21:48 # chelsiukpro
    Раньше только Челси менял тренеров за сезон по пару но теперь команды из подвала меняют по 3 раза за сезон! Куда футбол движется....

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  3. danny949494 24.01.2022 21:42 # danny949494
    Пора на покой.

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  4. great-alexander 24.01.2022 21:41 # great-alexander
    Возглавит киевскую губернию

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  5. putintime 24.01.2022 21:38 # putintime
    Еще один пенс Лох

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  6. olegis 24.01.2022 21:37 # olegis
    Итальяшек в пердив!!!

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  7. geniusss 24.01.2022 21:23 # geniusss
    Ждём Бенитеса

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  8. mafia 24.01.2022 21:22 # mafia
    хламарь, заслужил

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  9. cuckoldsessions 24.01.2022 21:18 # cuckoldsessions
    Клоуны

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