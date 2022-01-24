Клаттенбург считает, что гол Окслейд-Чемберлена был засчитан ошибочно

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что гол полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена против "Кристал Пэлас" был засчитан ошибочно.

Именно Окслейд-Чемберлен забил второй гол "Ливерпуля" на 32-й минуте, обеспечив своей команде критически важный перевес в счете в преддверии тяжелейшего второго тайма.



Однако Клаттенбург указывает на то, что находившийся в офсайде партнер Алекса вмешался в игру, и система VAR должна была это определить.



"Кристал Пэлас" имеет полное право жаловаться на то, что второй гол "Ливерпуля" был засчитан".



"Когда Энди Робертсон выполнял навес в штрафную, Роберто Фирмино очевидным образом находился в офсайде. Фирмино выпрыгнул и совершил явную попытку замкнуть передачу".



"Не окажись его там, левый защитник "Пэлас" Тайрик Митчелл выбил бы мяч головой, поэтому нападающий "Ливерпуля" выступил помехой".



"А так мяч дошел до Окслейд-Чемберлена, который забил. Система VAR должна была вмешаться", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.



Также Клаттенбург выразил мнение, что пенальти в ворота "орлов" на исходе матча, завершившегося победой "Ливерпуля" 1:3, не следовало назначать.



"Кевин Френд должен был оставить в силе свое первоначальное решение не назначать пенальти".



"Едва прокинув мяч мимо Висенте Гуаиты, Диогу Жота сблизился с голкипером и спровоцировал столкновение".



"Я не понимаю, почему арбитр VAR Крейг Поусон вмешался. Там не было явной ошибки со стороны Фреда. Рефери видел эпизод и не стал свистеть фол".



"Жаль, что после похода к монитору Фред передумал, потому что его первоначальное решение было правильным", — добавил Клаттенбург.



