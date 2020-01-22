"Арсенал" предложит новый контракт Артете

"Арсенал" предложит новый улучшенный контракт своему главному тренеру Микелю Артете.



Чуть более двух лет назад Артета сменил Унаи Эмери во главе "Арсенала", получив свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще.



Под руководством Микеля "канониры" дважды финишировали на восьмом месте в Премьер-Лиге, однако на "Эмирейтс" уверены, что команда прогрессирует под руководством испанского специалиста.



Боссы "Арсенала" не хотят, чтобы Артета вступал в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому еще до окончания этого сезона Микелю будет предложена новая сделка.



Как утверждает Daily Mail, "канониры" хотят связать будущее Артеты до июня 2025. Также 39-летний испанец получит прибавку к зарплате относительно текущих 5 миллионов фунтов в год.



С помощью новой сделки "Арсенал" надеется оградить Артету от интереса "Манчестер Сити". Микеля называют возможным преемником Хосепа Гвардиола, чей контракт, как и действующий контракт наставника "канониров", истекает в 2023 году.