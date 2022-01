Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" больше не претендует на Эрлинга Холанда. "Тоттенхэм" вступил в борьбу за Диего Карлоса. Фабио Каннаваро прошел собеседование в "Эвертоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Возвращение плеймейкера "Реала" Эдена Азара в "Челси" исключено. (Marca)



"Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. На "Олд Траффорд" уверены, что норвежец собрался в "Реал". (ESPN)



"Севилья" сохраняет интерес к нападающему "Юнайтед" Антони Мартиалю, но рассматривает Муссу Дембеле из "Лиона" в качестве альтернативы. (Marca)



Мартиаль и защитник Эри Байи хотят уйти из "Юнайтед". (ESPN)



Полузащитник Поль Погба не говорил "Юнайтед", хочет ли он остаться в клубе за пределы этого сезона. (90min)



"Ньюкасл" сделал улучшенное предложение по аренде вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (The Telegraph)



"Ньюкасл" предложил 14.5 млн. фунтов за левого защитника "Байера" Митчела Баккера. (Daily Mail)



Конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за защитника "Севильи" Диего Карлоса составляет некий клуб из Лондона. (Sky Sports)



Этим лондонским клубом является "Тоттенхэм". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" обдумывает покупку полузащитника "Милана" Франка Кесси. (The Telegraph)



"Арсенал" все еще ждет ответа "Фиорентины" на свое предложение о покупке нападающего Душана Влаховича. (La Repubblica)



Сразу восемь европейских клубов претендуют на Влаховича. (ESPN)



Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко привлек интерес "Реал Бетис", но менять клуб не хочет. (The Sun)



"Кристал Пэлас" потерял интерес к полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмси. (Daily Mail)



"Реал" готов побороться за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса летом. (El Nacional)



"Уотфорд" заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Натаниэле Филлипсе. (Evening Standard)



Другое



Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро прошел собеседование на должность главного тренера "Эвертона". (The Telegraph)



Каннаваро является одним из трех кандидатов, которых рассматривает "Эвертон". (Daily Express)



ФИФА готовит нововведение, которое разрешит клубам отправлять в аренду не более шести игроков. (Daily Express)



Едва приступив к тренировкам после мышечной травмы, нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд получил повреждение стопы. (Sky Sports)



УЕФА подтвердил, что "Челси" не сможет взять невакцинированных игроков на выезд к "Лиллю" в Лиге Чемпионов. (The Telegraph)



Клубы Премьер-Лиги требуют отменить ежедневное тестирование игроков на коронавирус. (The Times)



ПСЖ, у которого уже есть 15 футбольных школ в Англии, откроет академию в Уэльсе. (Daily Star)