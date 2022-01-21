Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" больше не претендует на Эрлинга Холанда. "Тоттенхэм" вступил в борьбу за Диего Карлоса. Фабио Каннаваро прошел собеседование в "Эвертоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Возвращение плеймейкера "Реала" Эдена Азара в "Челси" исключено. (Marca)
"Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. На "Олд Траффорд" уверены, что норвежец собрался в "Реал". (ESPN)
"Севилья" сохраняет интерес к нападающему "Юнайтед" Антони Мартиалю, но рассматривает Муссу Дембеле из "Лиона" в качестве альтернативы. (Marca)
Мартиаль и защитник Эри Байи хотят уйти из "Юнайтед". (ESPN)
Полузащитник Поль Погба не говорил "Юнайтед", хочет ли он остаться в клубе за пределы этого сезона. (90min)
"Ньюкасл" сделал улучшенное предложение по аренде вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда. (The Telegraph)
"Ньюкасл" предложил 14.5 млн. фунтов за левого защитника "Байера" Митчела Баккера. (Daily Mail)
Конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за защитника "Севильи" Диего Карлоса составляет некий клуб из Лондона. (Sky Sports)
Этим лондонским клубом является "Тоттенхэм". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" обдумывает покупку полузащитника "Милана" Франка Кесси. (The Telegraph)
"Арсенал" все еще ждет ответа "Фиорентины" на свое предложение о покупке нападающего Душана Влаховича. (La Repubblica)
Сразу восемь европейских клубов претендуют на Влаховича. (ESPN)
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко привлек интерес "Реал Бетис", но менять клуб не хочет. (The Sun)
"Кристал Пэлас" потерял интерес к полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмси. (Daily Mail)
"Реал" готов побороться за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса летом. (El Nacional)
"Уотфорд" заинтересован в защитнике "Ливерпуля" Натаниэле Филлипсе. (Evening Standard)
Другое
Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро прошел собеседование на должность главного тренера "Эвертона". (The Telegraph)
Каннаваро является одним из трех кандидатов, которых рассматривает "Эвертон". (Daily Express)
ФИФА готовит нововведение, которое разрешит клубам отправлять в аренду не более шести игроков. (Daily Express)
Едва приступив к тренировкам после мышечной травмы, нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд получил повреждение стопы. (Sky Sports)
УЕФА подтвердил, что "Челси" не сможет взять невакцинированных игроков на выезд к "Лиллю" в Лиге Чемпионов. (The Telegraph)
Клубы Премьер-Лиги требуют отменить ежедневное тестирование игроков на коронавирус. (The Times)
ПСЖ, у которого уже есть 15 футбольных школ в Англии, откроет академию в Уэльсе. (Daily Star)
21.01.2022 13:00
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Последние комментарии:
был у меня Хбокс хйня полная, больше приставку никогда не куплю
клава + мышь рулят...
(ответить)
21.01.2022 13:07 #
farot
ну это сейчас карты стоят так. В августе они стоили в 3 раза меньше. Да и даже купив эту 2060ti - она будет актуальнее и производительнее намного дольше, чем то дерьмо, которое суют в консоли. Да даже встройки процессорные и те, не уступают консольным картам.
+ пк многофункционален (игры, работа, серфинг, тв, кинотеатр)
+ игры и внутриигровой донат дешевле
+ как ты и говоришь, консольные эксклюзивы перестают быть эксклюзивами, что логично, т.к. многоплатформенность куда прибыльнее, чем эксклюзивность.
Ну и плюс ты приводишь бокс за 12к гривен. А что это за поколение, насколько оно актуально и сколько еще таковым пробудет? Ведь через пару лет из-за нехватки производительности и отсутствия поддержки какого-то UE7 придется обновляться до нового поколения
Источник: http://fapl.ru/posts/90903/?c=1#c7488309
Это был пример xBox series S, новое поколение, которое будет тащить тупо все игры, что будет выпускать эта платформа, плюс обратная совместимость (посмотри сколько лет прошло с выхода пс4 и хбокс 1).
О внутреигровом донате и речи не идет т.к. мы говорим о том, что выгоднее с точки зрения "максимум контента за минимум денег".
Про цены на видеокарты ты неправ, эта карточка стоила 13к летом 2020го, и с тех пор она начала только расти в цене, цены на карты не падают уже полтора года. За ценами я слежу т.к. у меня друг купил именно такую и у знакомого еще одного такая же и мы обсуждаем разное всякое железо уже давно. При этом 2060 считается не какой-то крутой, а просто хорошей картой. При этом это всего лишь одна карта, а тебе нужно еще купить нормальный проц, ссд, озу, охлаждение, бп и тд.
Ну и вообще многофункциональность пк тут не сильно уместная ибо мы сравнивали исключительно "во что лучше поиграть".
(ответить)
19.01 - Instagram начал тестировать платные подписки в США
20.01 - TikTok начал тестировать платные подписки
Люди, пользуйтесь возможностью бесплатного общения на сайте ФАПЛ.РУ
скоро даже общение станет платным.
тьфу блять
(ответить)
люди что вы думаете про все эти технологические инновации, которые плодятся как таракан в последние 3-4 года.
ВР-, АР- технологии, летающие такси, беспилотные такси, летающие доски, роботы-доставщики еды, роботы-продавцы.
в различных сферах уже вовсю работает искусственный интеллект.
видел видос, где тестируют беспилотную доставку на фурах.
ахуеть!
Вот так незаметно на фоне Пандемии, мир меняется бешеной скоростью.
Как жить дальше? в один миг мы поймём, что большинство наших ценностей не имеют смысла...
и футбол даёт нам ощутить реальность, самих себя настоящих.
(ответить)
сейчас бы спорить о платформе, когда все игры у майкрософт
(ответить)
кто в 99 ый футбол играл на соньке, где настроения отображались в смайликах (улыбка, злой)? я тогда маленький был, но как помню там вроде только сборные были, все брали Бразилию .
(ответить)
эй пидарастерка, у меня для тебя есть самая лучшая игра))
на моей кожаной флейте ухехееех
(ответить)
Оригинальный Ральф даст на клык лысому шарлатану. Скриньте
(ответить)
Если исходить из тезиса о том, что Путин все равно устроит "Майнильский инцидент" и нападет на Украину, то самое правильное будет взять и напасть первыми. При любом раскладе тогда шансов на победу больше.
То есть взять - и напасть на ДНР/ЛНР и (пока русские соображают как им отреагировать), не ввязываясь в городские бои и обходя населенные пункты, как можно быстрее выйти и закрепиться на границе.
Я понимаю, что звучит дико. Но, как говорил сам Путин, если драка неизбежна - бей первым.
(ответить)
21.01.2022 13:06 #
largo-winch
а если пару раз случайно сыграл в доту?
(ответить)
21.01.2022 13:11 #
farot
я даже обучалку не осилил. Через 3 минуты вышел и удалил. Слишком сложна
Источник: http://fapl.ru/posts/90903/?c=1
лучше не начинать вообще, заразная онлайн хуета, с которой слезть довольно сложно, особенно когда сэтов накупил и на рейт играешь.
я тоже никуя не понимал, у меня друг играл лет 7 назад..и я ему так мол шо за куета, как в это можно играть ниче не понятно...потом у меня младший братишка е6ашил, я пару раз рядом с ним сидел там посмотривал, то чаек пью смотрю, то просто от некуй делать посмотрю...кароч где-то пару месяцев просто смотрел, и вник..в суть, в смысл...сам начал играть...ну кароч жалеть не о чем, но лучше не начинать)
(ответить)
Плойка и игры на ней переоценены. Change my mind.
(ответить)
По данным издания, у Райолы, который ранее перенес операцию, проблемы с легкими. Теперь он находится в отделении интенсивной терапии клиники Сан-Раффаэле в Милане. Другие подробности о его состоянии не сообщаются
Надеюсь армяшка склеит ласты,аминь
(ответить)
21.01.2022 12:59 #
farot
+ консоль это чисто игровая платформа. пэка - многофункциональная платформа для игр, работы, просмотров фильмов и глиномесива на фапле.
Поставил сцену на рендер, альттабнулся на фапл, написал, что колбасники на страпоне, альттабнулся на ютуб, посмотрел видос в 4к разрешении, еще раз альттабнулся и скатал катку в фифулю. А что плойка? Запустил на ней игрулю в 2к и она начнет дымится как очко пенсов после интервью лукаки
(ответить)
21.01.2022 13:00 #
thegodfather
во-во . на пк можно играть в дотку, паралельно ссать на колбасников с фапли, и смотреть как зерохуй у императоров принимает на клык, а тухель страпонит клоппа.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/90903/?c=1#c7488305
Ожидания - пoссали на колбасников
Реальность - присунули друг другу и разошлись
Кек
(ответить)
во-во . на пк можно играть в дотку, паралельно ссать на колбасников с фапли, и смотреть как зерохуй у императоров принимает на клык, а тухель страпонит клоппа.
(ответить)
о, а вот и новая площадка для обоссавания колбасных зероглотов, пользующихся консолями и страпонами.
(ответить)
пись пись
(ответить)
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