Погба сообщил "Юнайтед", что хочет в "Реал"

Полузащитник Поль Погба сообщил "Манчестер Юнайтед" о своем желании перейти в "Реал" грядущим летом.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, у Погба еще несколько недель назад состоялась встреча с руководством "Юнайтед", и Поль дал ясно понять, что свое будущее связывает с "Реалом".



"Красные дьяволы" уже не будут пытаться переубедить Погба и склонить Поля к новому контракту, но в то же время наставник Ральф Рангник не собирается игнорировать 28-летнего француза в остатке сезона.



Фактически Рангник берется привести Погба в форму после травмы задней поверхности бедра, чтобы затем отдать Поля бесплатно испанскому гранду.



"Мой контракт как тренера тоже истекает летом. У нас одинаковая цель, одинаковые амбиции — мы хотим быть как можно успешнее в следующие три или четыре месяца".



"Для меня это не проблема, если контракт игрока истекает. Вопрос лишь в том, как сильно игрок все еще хочет быть частью этого коллектива, эмоционально и физически".



"Если с этим порядок, то почему Поль Погба не должен играть после двух с половиной месяцев отсутствия с травмой? Он полностью здоров, он хочет проявить себя, он хочет показать фанатам "Манчестер Юнайтед", руководству и всему миру, каким игроком он может быть".



"Даже если он будет делать это только для того, чтобы получить новый контракт где-нибудь в другом месте, то это достаточно высокая мотивация, и почему я не должен использовать его?"



"Игроки могут по-разному справляться со своей контрактной ситуацией. Если они делают это профессионально и остаются амбициозными, то я, конечно, буду использовать этих игроков, пускай их контракты и истекают летом", — сообщил Рангник.