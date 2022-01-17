"Брентфорд" сделал предложение Эриксену
"Брентфорд" предложил бывшему полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену контракт на полгода.
Ожидается, что именно в Премьер-Лиге Эриксен возобновит свою игровую карьеру после того, как контракт Кристиана с "Интером" оказался расторгнут из-за имплантированного 29-летнему игроку сборной Дании кардиовентилятора.
Заполучить Эриксена свободным агентом хотят несколько клубов Премьер-Лиги, и The Athletic утверждает, что "Брентфорд" уже выдвинул Кристиану официальное предложение.
"Брентфорд" готов подписать Эриксена до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев. Главный тренер "пчел" Томас Франк находится в ожидании ответа от своего соотечественника.
17.01.2022 16:00
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Оу. Вот это усиление будет
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У Эриксена вид такой: "Брентфорд? Вы серьёзно?))) "
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