"Брентфорд" сделал предложение Эриксену

Кристиан Эриксен "Брентфорд" предложил бывшему полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену контракт на полгода.

Ожидается, что именно в Премьер-Лиге Эриксен возобновит свою игровую карьеру после того, как контракт Кристиана с "Интером" оказался расторгнут из-за имплантированного 29-летнему игроку сборной Дании кардиовентилятора.

Заполучить Эриксена свободным агентом хотят несколько клубов Премьер-Лиги, и The Athletic утверждает, что "Брентфорд" уже выдвинул Кристиану официальное предложение.

"Брентфорд" готов подписать Эриксена до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев. Главный тренер "пчел" Томас Франк находится в ожидании ответа от своего соотечественника.


Метки Брентфорд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2022 16:00

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  1. m777 17.01.2022 17:06 # m777
    Оу. Вот это усиление будет

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  2. takernotagiver 17.01.2022 16:02 # takernotagiver
    У Эриксена вид такой: "Брентфорд? Вы серьёзно?))) "

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