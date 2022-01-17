Светская хроника за понедельник

"Арсенал" сделал предложение по Душану Влаховичу. "Манчестер Юнайтед" хочет 15 миллионов фунтов за Фила Джонса. "Барселона" интересуется Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Арсенал" предложил 50 миллионов фунтов и полузащитника Лукаса Торрейру за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Corriere della Sera)



"Ювентус" потребовал от "Арсенала" Томаса Партея взамен полузащитника Артура Мело. (Daily Mail)



"Арсенал", "Рома" и "Интер" интересуются правым защитником "Мидлсбро" Джедом Спенсом, который сейчас выступает за "Ноттингем Форест" на правах аренды. (Daily Mirror)



"Челси" придется выложить 50 млн. фунтов, чтобы "Барселона" согласилась продать полузащитника Френки Де Йонга.(El Nacional)



"Манчестер Юнйтед", "Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо. (Marca)



Вингер "Барселоны" Усман Дембеле уйдет в "Юнайтед", "Челси", "Ювентус" или "Баварию". (Sport)



"Юнайтед" установил цену в 15 млн. фунтов за защитника Фила Джонса. (Sport Bible)



"Барселона" заинтересована в нападающем "Ливерпуля" Роберто Фирмино. (El Nacional)



"Ньюкасл" задумывается о покупке голкипера ПСЖ Кейлора Наваса, но французский клуб не хочет отпускать игрока. (RMC Sport)



"Ньюкасл" продвигается в переговорах о покупке защитника "Севильи" Диего Карлоса. (Daily Express)



Защитник Свен Ботман, которого хотел "Ньюкасл", останется в "Лилле". (90min)



"Ньюкасл" нацелен на вингера "Наполи" Робина Госенса. (Sky Sport Italia)



"Монако" отказался продать защитника Бенуа Бадиашиле в "Ньюкасл" за 33 млн. фунтов. (Foot Mercato)



"Лестер" готовится к уходу полузащитника Юри Тилеманса. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" сделал запрос насчет голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (Football Insider)



Другое



"Эвертон" готов назначить Данкана Фергюсона и Лейтона Бэйнса в качестве временного тренерского дуэта. (Football Insider)



"Юнайтед" не контактировал напрямую с главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино, в услугах которого заинтересован еще один большой европейский клуб. (The Telegraph)



Питер Кеньон может стать новым исполнительным директором "Ньюкасла". (The Sun)



Телевизионный комментатор Джим Беглин извинился за то, что во время трансляции матча "Сити" против "Челси" назвал стадион чемпионов Премьер-Лиги "Эмптихадом". (Manchester Evening News)