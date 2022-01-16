Салах продолжает требовать 400 тыс. фунтов в неделю от "Ливерпуля"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не собирается идти на уступки в переговорах о новом контракте.

В свежем интервью журналу GQ Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и что его требования по новому контракту не являются "безумными".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал на это, сообщив, что переговоры с Мохамедом продолжаются и проходят "позитивно".

Однако Daily Mirror утверждает, что стороны никак не могут преодолеть главное препятствие. Дело в том, что Салах требует зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.

Учитывая срок новой сделки в четыре года, продление сотрудничества с Салахом обошлось бы "Ливерпулю" в 80 млн. фунтов. Это пошатнуло бы структуру зарплат мерсисайдского клуба, но 29-летний египтянин продолжает стоять на своем.

Салах отлично понимает, что в другом месте сможет получать еще больше, если "Ливерпуль" попытается продать его грядущим летом или если он уйдет по окончании своего действующего контракта в следующем году.

Также Салах осознает, что "Ливерпулю" пришлось бы крупно потратиться, чтобы обзавестись адекватной заменой ему, поэтому Мохамед чувствует себя хозяином ситуации.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 16.01.2022 12:11 # slash-lfc
    Когда колбаса прое6ет Салаха, можно будет окончательно перестать болеть за эту помойку

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  2. ejik2309 16.01.2022 12:03 # ejik2309
    Не сотвори себе кумира.

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