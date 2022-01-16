Салах продолжает требовать 400 тыс. фунтов в неделю от "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не собирается идти на уступки в переговорах о новом контракте.

В свежем интервью журналу GQ Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и что его требования по новому контракту не являются "безумными".



Главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал на это, сообщив, что переговоры с Мохамедом продолжаются и проходят "позитивно".



Однако Daily Mirror утверждает, что стороны никак не могут преодолеть главное препятствие. Дело в том, что Салах требует зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю.



Учитывая срок новой сделки в четыре года, продление сотрудничества с Салахом обошлось бы "Ливерпулю" в 80 млн. фунтов. Это пошатнуло бы структуру зарплат мерсисайдского клуба, но 29-летний египтянин продолжает стоять на своем.



Салах отлично понимает, что в другом месте сможет получать еще больше, если "Ливерпуль" попытается продать его грядущим летом или если он уйдет по окончании своего действующего контракта в следующем году.



Также Салах осознает, что "Ливерпулю" пришлось бы крупно потратиться, чтобы обзавестись адекватной заменой ему, поэтому Мохамед чувствует себя хозяином ситуации.