Клопп советует Кариусу уйти из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у голкипера Лориса Кариуса нет будущего в мерсисайдском клубе.

Кариус не играет за "Ливерпуль" с финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, успев побывать в арендах в "Бешикташе" и "Унионе".



Контракт Лориса истекает в конце этого сезона, и Юрген не видит смысла для 28-летнего немца оставаться вне игры еще полгода.



"Мы должны были учитывать различные факторы. Лорис Кариус не сделал ничего неправильного, он в очень хорошей форме. Он упорно тренируется и полностью сосредоточен. Но перед началом сезона мы приняли решение, и в интересах клуба было, чтобы Лорис нашел новый клуб, однако этого не случилось. Тогда мы решили, что будем относиться к нему совершенно нормально".



"Пока не случится чего-то чрезвычайного, нашим номером один будет Али (Алиссон), номером два — Кувин (Келлехер), номером три — Адриан, номером четыре — Марсело (Питалуга). Это уже четверо, и нам еще никогда не приходилось использовать пятого голкипера. Мы выбрали этих парней, и мастерство здесь не при чем".



"Я желаю Лорису только наилучшего и надеюсь, что он найдет себе новый клуб сейчас или летом. Уверен, у него все сложится", — цитирует Клоппа The Guardian.