Гвардиола возмутился теорией Тухеля насчет кадровых проблем "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возмутился теорией своего коллеги Томаса Тухеля из "Челси" насчет кадровых проблем "горожан".

В преддверии субботнего выезда на "Этихад" Тухель заявил, что в этом сезоне "Сити" лучше справляется с травмами и коронавирусом. Томас предположил, что дело может быть в удаче.



Однако Гвардиола считает, что везение здесь не при чем. Каталонец усмехается над теорией, что COVID-19 может быть избирателен к отдельным командам.



"Вы хотите сказать, что нам удалось перехитрить "омикрон"? У нас было много положительных результатов и травм. Мы провели матч против "Астон Виллы" без 11 игроков первой команды".



"В последних шести-семи матчах у нас в запасе было четверо-пятеро игроков из академии. Мы в той же ситуации, что и все остальные клубы".



"Травм у нас чуть меньше, потому что наш медицинский департамент невероятен".



Коронавирус задел все клубы в мире. Это не так, что кто-то умнее других. Каждый страдает от вируса", — цитирует Гвардиолу Football.London.