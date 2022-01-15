Невилл призвал Премьер-Лигу отказать "Арсеналу" в переносе дерби

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу отклонить просьбу "Арсенала" о переносе воскресного матча против "Тоттенхэма".

В течение субботы Премьер-Лига должна ответить на запрос "Арсенала" о переносе дерби Северного Лондона. "Канониры" уверяют, что им не хватает игроков для проведения матча.

Изначально Премьер-Лига стала откладывать матчи в этом сезоне из-за вспышек коронавируса в клубах, однако Невиллу кажется, что сейчас команды стали пользоваться этой возможностью при любых кадровых проблемах, которые ранее не считались уважительными причинами.

"Я искренне считаю, что сейчас все команды — не только в Премьер-Лиге, но и в Футбольной Лиге — нужно заставить играть свои матчи".

"Балоган ушел в аренду, Мэйтланд-Найлс ушел в аренду, Джака получил красную карточку — никто другой в этом не виноват".

"Мы не можем продолжать отменять матчи. Одно дело, если бы это зависело исключительно от ковида, когда возникает чрезвычайная ситуация, и заболевает сразу 10-15 игроков".

"Однако в последние недели мы имеем дело с ситуацией, когда команды просят отменить их матчи, потому что они не могут сыграть сильнейшим составом".

"Нужно это прекратить. Это не упрек в адрес "Арсенала" — я должен был сказать это еще три или четыре недели назад".

"У "Манчестер Юнайтед" и других команд по 30-40 игроков. Я не верю, что они не могут собрать 14, 15, 16 игроков, поэтому, думаю, просьбу "Арсенала" нужно отклонить", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. raven4uk 15.01.2022 06:40 # raven4uk
    Пускай в жопу идет Невилл, у нас тупо некому играть, поэтому и просим переноса. И как другим переносить игры - то норм, как Арсеналу - раскукарекались.

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  2. gameboy 15.01.2022 06:28 # gameboy
    Да, у больших клубов по 30 игроков, но не каждый из них способен выйти в старте перед 50тысячами болелами настроенными на дерби Лондона))))

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  3. felix-the-cat 15.01.2022 06:14 # felix-the-cat
    Балоган ушел в аренду, Мэйтланд-Найлс ушел в аренду, Джака получил красную карточку — никто другой в этом не виноват".

    Источник: http://fapl.ru/posts/90782/


    В точку.

    Ору с этих пидарасов которые переносят просят)) ещё приводя такие обоссаные аргументы

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  4. danny949494 15.01.2022 06:02 # danny949494
    Это правда!

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