Невилл призвал Премьер-Лигу отказать "Арсеналу" в переносе дерби
Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу отклонить просьбу "Арсенала" о переносе воскресного матча против "Тоттенхэма".
В течение субботы Премьер-Лига должна ответить на запрос "Арсенала" о переносе дерби Северного Лондона. "Канониры" уверяют, что им не хватает игроков для проведения матча.
Изначально Премьер-Лига стала откладывать матчи в этом сезоне из-за вспышек коронавируса в клубах, однако Невиллу кажется, что сейчас команды стали пользоваться этой возможностью при любых кадровых проблемах, которые ранее не считались уважительными причинами.
"Я искренне считаю, что сейчас все команды — не только в Премьер-Лиге, но и в Футбольной Лиге — нужно заставить играть свои матчи".
"Балоган ушел в аренду, Мэйтланд-Найлс ушел в аренду, Джака получил красную карточку — никто другой в этом не виноват".
"Мы не можем продолжать отменять матчи. Одно дело, если бы это зависело исключительно от ковида, когда возникает чрезвычайная ситуация, и заболевает сразу 10-15 игроков".
"Однако в последние недели мы имеем дело с ситуацией, когда команды просят отменить их матчи, потому что они не могут сыграть сильнейшим составом".
"Нужно это прекратить. Это не упрек в адрес "Арсенала" — я должен был сказать это еще три или четыре недели назад".
"У "Манчестер Юнайтед" и других команд по 30-40 игроков. Я не верю, что они не могут собрать 14, 15, 16 игроков, поэтому, думаю, просьбу "Арсенала" нужно отклонить", — сообщил Невилл в эфире.
15.01.2022 06:00
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Последние комментарии:
Пускай в жопу идет Невилл, у нас тупо некому играть, поэтому и просим переноса. И как другим переносить игры - то норм, как Арсеналу - раскукарекались.
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Да, у больших клубов по 30 игроков, но не каждый из них способен выйти в старте перед 50тысячами болелами настроенными на дерби Лондона))))
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Балоган ушел в аренду, Мэйтланд-Найлс ушел в аренду, Джака получил красную карточку — никто другой в этом не виноват".
Источник: http://fapl.ru/posts/90782/
В точку.
Ору с этих пидарасов которые переносят просят)) ещё приводя такие обоссаные аргументы
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Это правда!
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