Невилл призвал Премьер-Лигу отказать "Арсеналу" в переносе дерби

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу отклонить просьбу "Арсенала" о переносе воскресного матча против "Тоттенхэма".

В течение субботы Премьер-Лига должна ответить на запрос "Арсенала" о переносе дерби Северного Лондона. "Канониры" уверяют, что им не хватает игроков для проведения матча.



Изначально Премьер-Лига стала откладывать матчи в этом сезоне из-за вспышек коронавируса в клубах, однако Невиллу кажется, что сейчас команды стали пользоваться этой возможностью при любых кадровых проблемах, которые ранее не считались уважительными причинами.



"Я искренне считаю, что сейчас все команды — не только в Премьер-Лиге, но и в Футбольной Лиге — нужно заставить играть свои матчи".



"Балоган ушел в аренду, Мэйтланд-Найлс ушел в аренду, Джака получил красную карточку — никто другой в этом не виноват".



"Мы не можем продолжать отменять матчи. Одно дело, если бы это зависело исключительно от ковида, когда возникает чрезвычайная ситуация, и заболевает сразу 10-15 игроков".



"Однако в последние недели мы имеем дело с ситуацией, когда команды просят отменить их матчи, потому что они не могут сыграть сильнейшим составом".



"Нужно это прекратить. Это не упрек в адрес "Арсенала" — я должен был сказать это еще три или четыре недели назад".



"У "Манчестер Юнайтед" и других команд по 30-40 игроков. Я не верю, что они не могут собрать 14, 15, 16 игроков, поэтому, думаю, просьбу "Арсенала" нужно отклонить", — сообщил Невилл в эфире.