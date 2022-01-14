Тухель признал, что "Челси" может выбыть из чемпионской гонки в субботу

Рулевой "Челси" Томас Тухель признал, что поражение от "Манчестер Сити" в субботу может поставить крест на шансах его команды выиграть Премьер-Лигу в это сезоне.

"Челси" отправляется на "Этихад", уступая лидирующему "Сити" 10 очков. Тухель признает, что в данный момент "горожане" являются "эталоном" для остальных команд Премьер-Лиги.



В то же время Тухель считает, что преимущество "Сити" во многом объясняется тем, что "горожане" не имели таких серьезных кадровых проблем, как конкуренты.



"Будет ли поражение от "Сити" означать выбывание "Челси" из чемпионской гонки? Возможно, возможно, кто знает. Пока что главная разница в этом сезоне между нами заключается в том, что они лучше справляются с травмами и ковидом".



"Возможно, дело в удаче. Возможно, они что-то делают лучше. Факт в том, что у них меньше травм ключевых игроков. Меньше игроков отсутствует меньше недель".



"И они не пострадали от ковида так, как страдаем мы уже несколько недель. Так что в этом огромная разница. У нас были необязательные ничьи в этом сезоне, и сильнейшим составом мы бы могли одержать в тех матчах победы".



"Кроме того, чтобы соперничать с "Манчестер Сити", ты должен играть на пределе своих возможностей. Они являются эталоном, у них лучшая команда в Англии прямо сейчас. Нужно быть реалистами и признать это".



"Мы не думаем о различных "если". Давайте сыграем матч. Я всегда за то, чтобы сражаться до последнего, но я также должен быть реалистом".



"Если вы посмотрите на наши последние матчи против "Сити", то мы всегда давали им бой и ставили перед ними вопросы, которые могли им не понравиться".



"Но в данный момент ситуация такова, что они очень сильны, очень стабильны и показывают игру абсолютно высочайшего уровня", — цитирует Тухеля The Independent.