Роджерс признал, что Тилеманс может покинуть "Лестер"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс признал, что полузащитник Юри Тилеманс может покинуть клуб.

В недавнем прошлом Роджерс выражал уверенность насчет того, что Тилеманс подпишет новый контракт. Однако этого до сих пор не произошло, а от действующего соглашения Юри остается 18 месяцев.



На днях появились слухи, что представители Тилеманса провели встречу с "Арсеналом", и Роджерс может понять, если 24-летний бельгиец попросится в более амбициозный клуб.



"Он в том возрасте и на той стадии своего контракта, когда должен быть уверенным, что не упускает из виду никакую из возможностей. Естественно, я был бы счастлив сохранить его здесь, в "Лестере", но я понимаю, что карьера футболиста скоротечна".



"Игроков манят амбиции, испытания и — иногда — другая обстановка. Мы наблюдали это кучу раз".



"Игрок с радостью перейдет в команду, которая выиграла Лига Чемпионов. Это естественно. Я лишь могу переживать о том, чтобы он становился лучше как игрок и сохранял концентрацию, а остальное сложится само".



"У нас близкие, очень сильные отношения. Когда я только взялся за работу, то пообещал, что мы сделаем его лучше как игрока. И он верит в нас".



"Когда игрок верит в тебя, сосредоточен и профессионален, то я не переживаю. Вы можете видеть, что Юри нравится здесь, однако вы должны относиться с уважением к тому, что карьеры этих парней скоротечны", — цитирует Роджерса Sky Sports.