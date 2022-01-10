Коутиньо прошел медобследование и со среды приступает к тренировкам с "Виллой"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо успешно прошел медобследование и в среду приступит к тренировкам с "Астон Виллой".

В прошлую пятницу "Вилла" объявила о том, что согласовала аренду Коутиньо до конца сезона с опцией выкупа.



Как сообщает Sky Sports, Филиппе уже прошел медобследование и сейчас находится во Франции, дожидаясь разрешения на работу.



"В данный момент Филиппе завершает процесс оформления иммиграционных бумаг, и мы ожидаем привлечь его к тренировке команды в среду".



"Он выдающийся футболист, который обладает впечатляющим резюме со множеством элитных трофеев. Я очень доволен, что нам удалось его заполучить, и я предвкушаю нашу совместную работу".



"Он тот игрок, игрой вместе с которым я наслаждался, и я знаю, что его мастерство и опыт пойдут на пользу остальной команде здесь. Он окажет неоценимую пользу в свете травм и Кубка Африки", — сообщил главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард.



Добавим, дебютировать за свой новый клуб 29-летний бразилец сможет в субботнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".