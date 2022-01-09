"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Ливерпуль К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединились "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", одолев команды ниже классом.

Принимая дома "Шрюсбери" из Лиги Один, "Ливерпуль" пропустил первым. Однако еще до перерыва "красные" вышли вперед, а голы Роберто Фирмино и Фабиньо во втором тайме упрочили победу хозяев "Энфилда" — 4:1.

Как и "Ливерпуль", "Тоттенхэм" тоже пропустил первым в домашней встрече с "Моркамом" из третьего дивизиона. Камбэк "шпор" случился только во втором тайме — 3:1.

"Ливерпуль" — "Шрюсбери" — 4:1 (2:1)

Голы: Гордон 34, Фабиньо 44 (пен), 90, Фирмино 78 — Удо 27.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Мортон (Норрис 90), Диксон-Боннер (Фирмино 64), Гордон (Фрауэндорф 81), Джонс, Вольтман (Минамино 45).

"Тоттенхэм" — "Моркам" — 3:1 (0:1)

Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 — О'Коннор 33.

"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Родон, Дэвис, Дохерти, Уинкс, Ло Чельсо (Скарлетт 87), Сессеньон (Роял 87), Ндомбеле (Скипп 69), Алли (Кейн 69), Хиль (Моура 69).

"Чарльтон" — "Норвич" — 0:1 (0:0)

Гол: Рашица 79.

"Вест Хэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)

Голы: Лансини 34, Боуэн 90.

"Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)

Голы: Поденсе 14, 80, Семеду 72.

"Лутон" — "Харрогит" — 4:0 (1:0)

Голы: Адебайо 18, Джером 50, Нейсмит 82, Берри 88.

"Кардифф" — "Престон" — 1:1 (1:0) идут экстра-таймы

Голы: Дэвис 42 — Джонсон 54 (пен).

"Стоук" — "Лейтон Ориент" — 2:0 (1:0)

Голы: Инс 43, Кэмпбелл 89.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1307

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Последние комментарии:




  1. ian 09.01.2022 20:00 # ian
    гг как обычно тяжелые соперники

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  2. ian 09.01.2022 19:58 # ian
    Ливерпуль - Кардифф

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  3. ian 09.01.2022 19:56 # ian
    Челси - Плимут

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  4. slash-lfc 09.01.2022 19:44 # slash-lfc
    За 19 лет существования синей хуйни - всего 5 чемпионств. Это значит, чтобы сравняться с Ливерпулем им потребуется 57 лет. Оруууууууууу. Откладывайте личинок, чтобы те смогли это увидеть, вам точно не суждено хахахахах. А вот КОРОЛИ изи могут догнать калбасу. Бешеным темпом идут КОРОЛИ!!! Скоро Арсик догонят

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  5. superperez101 09.01.2022 19:30 # superperez101
    там завтра абсолютно новый переосмысленный магваер выводит такой же новый юнайтед против стиви джи с мыслью только побеждать
    юнайтед в прошлом сезоне занял ажж второе место, что ждя этих пассажиров равносильно трем-четырем лигам чемпионов и апл вместе взятым
    о чем собственно сам магваер и рассуждает
    ни шагу назад, только победа - все в таком духе, в таком днк и тд и тп

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  6. girasimus 09.01.2022 19:29 # girasimus
    Всё таки интересно посмотреть матч, когда дают фору сопернику, в один, два, а то и в три мяча. Понаблюдать за коментами хейтеров,которые от радости, рвут на себе волосы, а потом сделать кэмбек, понаблюдать за их обвисшими, лысыми рожами.

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  7. redwhitegun 09.01.2022 19:27 # redwhitegun
    Кейн и Моура на последних минутах вдвоем вытаскивали член Моркама из жопы ТТХ

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  8. m-ballack 09.01.2022 19:26 # m-ballack
    ВВС/ Украинский министр возмутился "оскорбительным" образом украинки в сериале "Эмили в Париже"

    "Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - написал Ткаченко в своём телеграм-канале.


    Ну вот и закрепилось мнение о типикл хохле на западе в отрыве от образа русского, как они и хотели))0

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  9. slash-lfc 09.01.2022 19:19 # slash-lfc
    ЛОРДЫ!!! Обоссали днарей из низов командой ю-15, тогда как мешки тужатся основой ору

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  10. nash 09.01.2022 19:15 # nash
    голы https://football-video.org/2022/01/09/liverpul-shrusberi-video-obzor-matcha-2/

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  11. alexomck 09.01.2022 19:12 # alexomck
    петухи каких-то орков победили

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  12. great-alexander 09.01.2022 19:11 # great-alexander
    Русский имперский дух!
    За воссоединение Ливерпуля со всеми трофеи сезона!

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  13. sausage 09.01.2022 19:10 # sausage
    А казахами что?

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  14. ian 09.01.2022 19:08 # ian
    КОРОЛЬХЭМ додавили всё-таки аутсайдера Лиги 1.

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  15. liverfun 09.01.2022 19:08 # liverfun
    спокойно, без напряга дожали. молодежь, конечно, еще сырая, но 2-3 человека неплохо смотрелись.

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  16. true-manc 09.01.2022 19:07 # true-manc
    1 Манчестер Сити 21 53
    ...
    3 Ливерпуль 20 42

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  17. naby-keita 09.01.2022 19:06 # naby-keita
    Клопп нереальный топ
    Даже с детишками из детского садика нагнул резерв Чолсий

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  18. superperez101 09.01.2022 19:03 # superperez101
    а вот челси выиграл 5-1

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