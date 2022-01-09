"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединились "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", одолев команды ниже классом.
Принимая дома "Шрюсбери" из Лиги Один, "Ливерпуль" пропустил первым. Однако еще до перерыва "красные" вышли вперед, а голы Роберто Фирмино и Фабиньо во втором тайме упрочили победу хозяев "Энфилда" — 4:1.
Как и "Ливерпуль", "Тоттенхэм" тоже пропустил первым в домашней встрече с "Моркамом" из третьего дивизиона. Камбэк "шпор" случился только во втором тайме — 3:1.
"Ливерпуль" — "Шрюсбери" — 4:1 (2:1)
Голы: Гордон 34, Фабиньо 44 (пен), 90, Фирмино 78 — Удо 27.
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Мортон (Норрис 90), Диксон-Боннер (Фирмино 64), Гордон (Фрауэндорф 81), Джонс, Вольтман (Минамино 45).
"Тоттенхэм" — "Моркам" — 3:1 (0:1)
Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 — О'Коннор 33.
"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Родон, Дэвис, Дохерти, Уинкс, Ло Чельсо (Скарлетт 87), Сессеньон (Роял 87), Ндомбеле (Скипп 69), Алли (Кейн 69), Хиль (Моура 69).
"Чарльтон" — "Норвич" — 0:1 (0:0)
Гол: Рашица 79.
"Вест Хэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)
Голы: Лансини 34, Боуэн 90.
"Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)
Голы: Поденсе 14, 80, Семеду 72.
"Лутон" — "Харрогит" — 4:0 (1:0)
Голы: Адебайо 18, Джером 50, Нейсмит 82, Берри 88.
"Кардифф" — "Престон" — 1:1 (1:0) идут экстра-таймы
Голы: Дэвис 42 — Джонсон 54 (пен).
"Стоук" — "Лейтон Ориент" — 2:0 (1:0)
Голы: Инс 43, Кэмпбелл 89.
09.01.2022 19:00
Просмотров: 1307
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
гг как обычно тяжелые соперники
(ответить)
Ливерпуль - Кардифф
(ответить)
Челси - Плимут
(ответить)
За 19 лет существования синей хуйни - всего 5 чемпионств. Это значит, чтобы сравняться с Ливерпулем им потребуется 57 лет. Оруууууууууу. Откладывайте личинок, чтобы те смогли это увидеть, вам точно не суждено хахахахах. А вот КОРОЛИ изи могут догнать калбасу. Бешеным темпом идут КОРОЛИ!!! Скоро Арсик догонят
(ответить)
там завтра абсолютно новый переосмысленный магваер выводит такой же новый юнайтед против стиви джи с мыслью только побеждать
юнайтед в прошлом сезоне занял ажж второе место, что ждя этих пассажиров равносильно трем-четырем лигам чемпионов и апл вместе взятым
о чем собственно сам магваер и рассуждает
ни шагу назад, только победа - все в таком духе, в таком днк и тд и тп
(ответить)
Всё таки интересно посмотреть матч, когда дают фору сопернику, в один, два, а то и в три мяча. Понаблюдать за коментами хейтеров,которые от радости, рвут на себе волосы, а потом сделать кэмбек, понаблюдать за их обвисшими, лысыми рожами.
(ответить)
Кейн и Моура на последних минутах вдвоем вытаскивали член Моркама из жопы ТТХ
(ответить)
ВВС/ Украинский министр возмутился "оскорбительным" образом украинки в сериале "Эмили в Париже"
"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - написал Ткаченко в своём телеграм-канале.
Ну вот и закрепилось мнение о типикл хохле на западе в отрыве от образа русского, как они и хотели))0
(ответить)
ЛОРДЫ!!! Обоссали днарей из низов командой ю-15, тогда как мешки тужатся основой ору
(ответить)
голы https://football-video.org/2022/01/09/liverpul-shrusberi-video-obzor-matcha-2/
(ответить)
петухи каких-то орков победили
(ответить)
Русский имперский дух!
За воссоединение Ливерпуля со всеми трофеи сезона!
(ответить)
А казахами что?
(ответить)
КОРОЛЬХЭМ додавили всё-таки аутсайдера Лиги 1.
(ответить)
спокойно, без напряга дожали. молодежь, конечно, еще сырая, но 2-3 человека неплохо смотрелись.
(ответить)
1 Манчестер Сити 21 53
...
3 Ливерпуль 20 42
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
Клопп нереальный топ
Даже с детишками из детского садика нагнул резерв Чолсий
(ответить)
а вот челси выиграл 5-1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий