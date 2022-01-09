"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединились "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", одолев команды ниже классом.

Принимая дома "Шрюсбери" из Лиги Один, "Ливерпуль" пропустил первым. Однако еще до перерыва "красные" вышли вперед, а голы Роберто Фирмино и Фабиньо во втором тайме упрочили победу хозяев "Энфилда" — 4:1.



Как и "Ливерпуль", "Тоттенхэм" тоже пропустил первым в домашней встрече с "Моркамом" из третьего дивизиона. Камбэк "шпор" случился только во втором тайме — 3:1.



"Ливерпуль" — "Шрюсбери" — 4:1 (2:1)



Голы: Гордон 34, Фабиньо 44 (пен), 90, Фирмино 78 — Удо 27.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Мортон (Норрис 90), Диксон-Боннер (Фирмино 64), Гордон (Фрауэндорф 81), Джонс, Вольтман (Минамино 45).



"Тоттенхэм" — "Моркам" — 3:1 (0:1)



Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 — О'Коннор 33.



"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Родон, Дэвис, Дохерти, Уинкс, Ло Чельсо (Скарлетт 87), Сессеньон (Роял 87), Ндомбеле (Скипп 69), Алли (Кейн 69), Хиль (Моура 69).



"Чарльтон" — "Норвич" — 0:1 (0:0)



Гол: Рашица 79.



"Вест Хэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)



Голы: Лансини 34, Боуэн 90.



"Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед" — 3:0 (1:0)



Голы: Поденсе 14, 80, Семеду 72.



"Лутон" — "Харрогит" — 4:0 (1:0)



Голы: Адебайо 18, Джером 50, Нейсмит 82, Берри 88.



"Кардифф" — "Престон" — 1:1 (1:0) идут экстра-таймы



Голы: Дэвис 42 — Джонсон 54 (пен).



"Стоук" — "Лейтон Ориент" — 2:0 (1:0)



Голы: Инс 43, Кэмпбелл 89.