Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

"Киддерминстер", самый низкий по рангу клуб из числа оставшихся, попал на "Вест Хэм". При этом "молотобойцы" отправятся в гости к представителю шестого дивизиона.

Действующий обладатель Кубка Англии "Лестер" сразится с победителем матча между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом".

"Манчестер Юнайтед" в случае успеха против "Астон Виллы" выйдет на "Мидлсбро". "Челси" сыграет с "Плимутом", "Манчестер Сити" — с "Фулхэмом", "Ливерпуль" — с "Кардиффом", "Тоттенхэм" — с "Брайтоном".

Матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кристал Пэлас — Хартлпул
Борнмут — Борэм Вуд
Хаддерсфилд — Барнсли
Питерборо — КПР
Кембридж — Лутон
Саутгемптон — Ковентри
Челси — Плимут
ЭвертонБрентфорд
Киддерминстер — Вест Хэм
Манчестер Юнайтед / Астон Вилла — Мидлсбро
ТоттенхэмБрайтон
Ливерпуль — Кардифф
Стоук — Уиган
Ноттингем Форест / АрсеналЛестер
Манчестер Сити — Фулхэм
ВулверхэмптонНорвич


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 20:10

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