В воскресенье состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

"Киддерминстер", самый низкий по рангу клуб из числа оставшихся, попал на "Вест Хэм". При этом "молотобойцы" отправятся в гости к представителю шестого дивизиона.



Действующий обладатель Кубка Англии "Лестер" сразится с победителем матча между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом".



"Манчестер Юнайтед" в случае успеха против "Астон Виллы" выйдет на "Мидлсбро". "Челси" сыграет с "Плимутом", "Манчестер Сити" — с "Фулхэмом", "Ливерпуль" — с "Кардиффом", "Тоттенхэм" — с "Брайтоном".



Матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Кристал Пэлас — Хартлпул

Борнмут — Борэм Вуд

Хаддерсфилд — Барнсли

Питерборо — КПР

Кембридж — Лутон

Саутгемптон — Ковентри

Челси — Плимут

Эвертон — Брентфорд

Киддерминстер — Вест Хэм

Манчестер Юнайтед / Астон Вилла — Мидлсбро

Тоттенхэм — Брайтон

Ливерпуль — Кардифф

Стоук — Уиган

Ноттингем Форест / Арсенал — Лестер

Манчестер Сити — Фулхэм

Вулверхэмптон — Норвич