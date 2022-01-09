Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
"Киддерминстер", самый низкий по рангу клуб из числа оставшихся, попал на "Вест Хэм". При этом "молотобойцы" отправятся в гости к представителю шестого дивизиона.
Действующий обладатель Кубка Англии "Лестер" сразится с победителем матча между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом".
"Манчестер Юнайтед" в случае успеха против "Астон Виллы" выйдет на "Мидлсбро". "Челси" сыграет с "Плимутом", "Манчестер Сити" — с "Фулхэмом", "Ливерпуль" — с "Кардиффом", "Тоттенхэм" — с "Брайтоном".
Матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 4 по 7 февраля.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Кристал Пэлас — Хартлпул
Борнмут — Борэм Вуд
Хаддерсфилд — Барнсли
Питерборо — КПР
Кембридж — Лутон
Саутгемптон — Ковентри
Челси — Плимут
Эвертон — Брентфорд
Киддерминстер — Вест Хэм
Манчестер Юнайтед / Астон Вилла — Мидлсбро
Тоттенхэм — Брайтон
Ливерпуль — Кардифф
Стоук — Уиган
Ноттингем Форест / Арсенал — Лестер
Манчестер Сити — Фулхэм
Вулверхэмптон — Норвич
09.01.2022 20:10
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