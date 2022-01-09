Клопп объяснил прошение "Ливерпуля" о перености матча с "Арсеналом"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его клуб попросил перенести первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".

В минувший четверг "Ливерпуль" должен был сыграть с "Арсеналом" на "Эмирейтс", однако еще в среду "красные" попросили Футбольную Лигу отложить этот кубковый матч из-за вспышки коронавируса в своем клубе.

Футбольная Лига размышляла сутки и лишь после того, как "Ливерпуль" закрыл свою тренировочную базу, отменил пресс-конференцию, а ассистент Клоппа Пеп Лейндерс присоединился к числу инфицированных, согласилась отложить матч. По словам Юргена, это был единственный возможный вариант.

"Нам было непросто на это решиться, и если кто-нибудь думает иначе, тот явно игнорирует наше как клуба поведение в этот период".

Мы всегда хотим играть, если это выполнимо".

"Но провести этот матч в четверг было просто невозможно. Мы попросили перенести этот матч, потому что у нас не было выбора. Это первый раз, когда мы поступили таким образом, и мы сделали это, потому что не могли набрать достаточного количества игроков", — объясняет Клопп в программке к матчу Кубка Англии против "Шрюсбери".


Метки Арсенал, Клопп, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 323

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 09.01.2022 18:25 # hachidlo
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Клопп обещает больше не жаловаться на расписание

    Источник: http://fapl.ru/posts/82454/

    (ответить)

  2. electric 09.01.2022 18:02 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: