Клопп объяснил прошение "Ливерпуля" о перености матча с "Арсеналом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его клуб попросил перенести первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".

В минувший четверг "Ливерпуль" должен был сыграть с "Арсеналом" на "Эмирейтс", однако еще в среду "красные" попросили Футбольную Лигу отложить этот кубковый матч из-за вспышки коронавируса в своем клубе.



Футбольная Лига размышляла сутки и лишь после того, как "Ливерпуль" закрыл свою тренировочную базу, отменил пресс-конференцию, а ассистент Клоппа Пеп Лейндерс присоединился к числу инфицированных, согласилась отложить матч. По словам Юргена, это был единственный возможный вариант.



"Нам было непросто на это решиться, и если кто-нибудь думает иначе, тот явно игнорирует наше как клуба поведение в этот период".



Мы всегда хотим играть, если это выполнимо".



"Но провести этот матч в четверг было просто невозможно. Мы попросили перенести этот матч, потому что у нас не было выбора. Это первый раз, когда мы поступили таким образом, и мы сделали это, потому что не могли набрать достаточного количества игроков", — объясняет Клопп в программке к матчу Кубка Англии против "Шрюсбери".