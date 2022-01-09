Джонс: "Снова чувствую себя футболистом"

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс поделился своими ощущениями от возвращения на футбольное поле.

В минувший понедельник "Юнайтед" уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:1. Если в этом матче и был какой-либо позитив для "красных дьяволов", то это игра Джонса.

Фил впервые за два года сыграл за "Юнайтед" и проявил себя с лучшей стороны. Для 29-летнего англичанина это был очень эмоциональный момент.

"Как вы знаете, я долго отсутствовал — и на поле, и в общей группе. Это было ужасное время, но приятно снова оказаться с парнями. Я снова чувствую себя футболистом".

"Выйти и снова сыграть — это просто замечательное ощущение. Я был среди запасных на матче Кубка Лиги против "Вест Хэма", и даже тогда, глядя на переполненный "Олд Траффорд", я чувствовал: "Боже, я скучал по этому". Я скучал по участию в матчах, по фанатам, по возбуждению, по шумихе. Все это вернулось, и меня переполняют чувства", — цитирует Джонса Manchester Evening News.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2022 08:00

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  1. kcuf 09.01.2022 08:37 # kcuf
    Знатно рожи корчит. Чемпион в этом деле. А как футболист - говно

    (ответить)

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