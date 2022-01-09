Джонс: "Снова чувствую себя футболистом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс поделился своими ощущениями от возвращения на футбольное поле.

В минувший понедельник "Юнайтед" уступил дома "Вулверхэмптону" со счетом 0:1. Если в этом матче и был какой-либо позитив для "красных дьяволов", то это игра Джонса.



Фил впервые за два года сыграл за "Юнайтед" и проявил себя с лучшей стороны. Для 29-летнего англичанина это был очень эмоциональный момент.



"Как вы знаете, я долго отсутствовал — и на поле, и в общей группе. Это было ужасное время, но приятно снова оказаться с парнями. Я снова чувствую себя футболистом".



"Выйти и снова сыграть — это просто замечательное ощущение. Я был среди запасных на матче Кубка Лиги против "Вест Хэма", и даже тогда, глядя на переполненный "Олд Траффорд", я чувствовал: "Боже, я скучал по этому". Я скучал по участию в матчах, по фанатам, по возбуждению, по шумихе. Все это вернулось, и меня переполняют чувства", — цитирует Джонса Manchester Evening News.